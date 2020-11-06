Путину предрекли уход с власти в 2021 году: названы предпосылки
Президент России Владимир Путин уйдет в отставку в январе 2021 года. Причиной этому якобы станет состояние его здоровья.
Такую судьбу ему пророчат западные СМИ со ссылкой на источники в Москве. В частности, как пишет издание The Sun, по слухам, 68-летний российский лидер может страдать болезнью Паркинсона.
Так, многие заметили, как на опубликованных недавно видеокадрах ноги сидящего политика постоянно находились в движении, а сам он крепко сжимал подлокотники кресла – это расценили, как попытку скрыть испытываемую боль. Помимо этого, было заметно, что пальцы Путина все время подергивались, когда он держал ручку и сжимал чашку. В последней, как полагают, было обезболивающее.
Журналисты отмечают, что оставить пост "несменного" лидера РФ якобы уговорили бывшая гимнастка Алина Кабаева (она, предположительно, является его женой), а также дочери от первого брака Катерина и Мария.
Помимо этого, косвенным доказательством грядущей отставки считают и внесенный накануне в Госдуму законопроект о фактически "пожизненной неприкосновенности" для президента РФ. Напомним: из него следует, что Путина, в случае его ухода от власти, в России не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать.
Сам Путин тоже придумал новую пожизненную должность для экс-лидеров РФ – он внес в Госдуму проект закона о порядке формирования Совета федерации, который, в частности, предусматривает пост пожизненного сенатора для экс-президентов.
Ранее Госдума, как известно, приняла поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволяет ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Теоретически он сможет занимать должность главы державы до 2036-го, когда ему исполнится 84 года.
При этом российский историк и политический аналитик, критик Кремля Валерий Соловей в интервью The Sun заявил, что семья оказывает на Путина большое влияние. И что свои намерения он якобы собирается публично озвучить уже в начале следующего, 2021 года. Тогда как в ближайшее время, полагает Соловей, российский лидер назначит нового премьер-министра – своего будущего преемника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский телеграм-канал Кремлевский мамковед, который часто публикует инсайды из Администрации президента, сообщил о плохом состоянии здоровья Владимира Путина. Пост об этом появился поздно вечером 31 января 2020-го. По их информации, "Путину был поставлен диагноз консилиумом российских и зарубежных врачей и его результаты оставляют желать лучшего".
В сети появилось фото президента России Владимира Путина, на котором у лидера непривычно болезненный вид.
Бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец заявил, что здоровье президента России сильно пошатнулось, а его болезнь, возможно, связана с "головой и психикой". Швец даже говорил, что в следующем году Путина якобы может даже не стать.