Уйдет досрочно? Путину предрекли громкий провал

Президент России Владимир Путин может уйти с должности в результате досрочных выборов так же, как и он сам заполучил власть в свое время.

Такое предположение высказал главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов, пишет "Свободная пресса".

"В России уже были досрочные выборы президента, именно в связи с ними мы и узнали фамилию "Путин". Нельзя же исключить, что Путин повторит фортель своего духовного отца и тоже уйдет досрочно. Это даже может превратиться в своего рода традицию передачи власти – старый властитель передает полномочия преемнику в канун Нового года. Ну что делать, если выбор президента нашему народу доверить никак нельзя", – отметил он.

Путину предрекли уход после досрочных выборов РБК

Баранов также рассказал, возможна ли новая передача власти от Путина к Медведеву.

"Если вы про народ, то он "схавает" и Ксюшу Собчак, кстати, не худшая кандидатура в президенты. В том смысле, что никуда не годная, но есть и похуже. А Медведев, конечно, заложник ситуации. Его сдадут хоть и последним, но в случае чего сдадут и не поморщатся. Ну а с большой высоты больней падать. Но пока рано, еще ни одного вице-премьера не посадили и всего одного министра. Премьер – на десерт", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее действующий советник лидера РФ и бывший советник, а также зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что Путин уйдет с поста после окончания его президентского срока в 2024 году.

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