Президент России Владимир Путин 22 июня провел акцию по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Он возложил цветы к стелам городов-героев, среди которых украинские Киев и Одесса, что возмутило сеть. Ролик в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Путин возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду: в том числе, к стелам Киева, Одессы, Минска", – написал он.

Путин возложил цветы к стелам городов-героев Второй мировой (Twitter Дмитрия Смирнова)

На кадрах видно, как глава РФ при почтении памяти погибших солдат кладет цветы возле стел и слегка поклоняется перед ними.

Отметим, что такой демонстративный поступок лидера страны-агрессора России не оценили пользователи сети. Они напомнили о том, что именно его страна развязала еще одну войну в мире – на востоке Украины.

Скриншот сообщения журналиста (Twitter Дмитрия Смирнова)

"Путин воюет на Донбассе, в Сирии, в Ливии. Его агенты убивают по всему миру. Этот человек хочет смертей, он ими питается", "Возложил цветочки... а сам стоит за спинами Донбасса, седьмой год! И будет стоять, до последнего жителя?! А потом помянет, всех разделенных русских, в храме болотного цвета", – возмущаются пользователи.

Комментарии пользователей (Twitter Дмитрия Смирнова)

Как сообщал OBOZREVATEL, в России официально изменили дату окончания Второй мировой войны – теперь в стране таковой считается не 2, а 3 сентября.