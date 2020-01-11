Путин может сделать Зеленскому заманчивое предложение из-за воды в Крым – Бабин

Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что Россия попытается решить проблему с водоснабжением аннексированного Крыма путем торга с украинским руководством.

"Военный вариант решения проблемы также исключать нельзя, но пока вероятность его минимальна", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Заявление российской власти по этому поводу однозначны. Россия расписалась в неспособности найти источники воды для промышленности и сельского хозяйства Крыма. Она понимает, что отсутствие воды означает деоккупацию Крыма", – заявил он. Исходя из этого, Бабин предположил, что Кремль "любой ценой будет пытаться получить воду по Северо-Крымскому каналу".

Крым без воды

По оценкам эксперта, в настоящее время в России не рассматривается силовой сценарий. "Зачем им тратить колоссальные ресурсы на военную операцию, если они могут просто всё "порешать". Они рассчитывают на то, что Украина пойдет на определенные уступки".

Бабин предположил, что "за воду в Крым Кремль, скорее всего, будет предлагать освобождение нескольких десятков политических заложников". Эксперт не исключил, что из гуманитарных соображений украинская власть может пойти на такую сделку.

Напомним, во время визита в аннексированный Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова. "Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

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