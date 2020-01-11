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11 января • обновлено в 12:47
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Путин может сделать Зеленскому заманчивое предложение из-за воды в Крым – Бабин

2.3т
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Юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин предположил, что Россия попытается решить проблему с водоснабжением аннексированного Крыма путем торга с украинским руководством.

"Военный вариант решения проблемы также исключать нельзя, но пока вероятность его минимальна", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Заявление российской власти по этому поводу однозначны. Россия расписалась в неспособности найти источники воды для промышленности и сельского хозяйства Крыма. Она понимает, что отсутствие воды означает деоккупацию Крыма", – заявил он. Исходя из этого, Бабин предположил, что Кремль "любой ценой будет пытаться получить воду по Северо-Крымскому каналу".

Крым без воды

Крым без воды

По оценкам эксперта, в настоящее время в России не рассматривается силовой сценарий. "Зачем им тратить колоссальные ресурсы на военную операцию, если они могут просто всё "порешать". Они рассчитывают на то, что Украина пойдет на определенные уступки".

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Бабин предположил, что "за воду в Крым Кремль, скорее всего, будет предлагать освобождение нескольких десятков политических заложников". Эксперт не исключил, что из гуманитарных соображений украинская власть может пойти на такую сделку.

Напомним, во время визита в аннексированный Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова. "Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Эксклюзив
Персоны
Борис Бабин Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости России Крым без воды Новости Крыма
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