ЗАВИСТЬ

Правитель, если он, тем более, правит бессменно два десятилетия и если его возраст – к семидесяти, обязательно думает, каким запомнит его страна, как о нём будут писать историки. Тем более, если правитель любит историю и сам немного – историк.

У правителя было своё чудо, когда он, простой офицер КГБ вдруг стал во главе громадной страны. Так сошлись планеты, так договорились влиятельные люди. А потом у правителя был его звездный час, когда началось собирание "распавшейся страны" и Крым "вплыл в свою гавань". Но всё это в прошлом. Теперь повсюду кричалки, самая приличная из которых "Раз, два, три - Путин уходи". И его портрет с надписью "надоел".

И в этом было бы полбеды, это можно было списать на происки закулисы, на руку Запада, на вечно недовольных интеллигентов, если бы вдруг, в "глухой провинции у моря" тот самый "глубинный народ" не поднялся бы горой за избранного ими губернатора. И многие десятки тысяч человек и в жару и в ливень совершенно добровольно, и даже с риском потерять свободу и работу выходят на улицы, скандируя "Я-мы Сергей Фургал!" Им говорят, что он бандит и убийца, а им – как с гуся вода – "Я-мы Сергей Фургал" и точка. И теперь уже по всей Руси великой - от Камчатки до Петербурга...

А за старого правителя никто так не выйдет. Разве что работники коммунальных служб за денежку. Никто не будет под барабанный бой без всяких инструкций из АП скандировать "Я-мы Владимир Путин". Никто. Ни в Хабаровске, ни в Москве, ни где. Наоборот, все скандируют обидные кричалки и носят еще более обидные плакаты...

Быть может на секунду он сравнит Фургала с Варравой, а себя... Да нет, старый правитель ведь не забыл своей жизни, такое сравнение он отбросит. Но все больше в сердце горечи, горечи и зависти...

Ничего не помогло, ни бряцанье гиперзвуковым оружием, ни патриотические статьи - его презирают и требуют уйти по добру - поздорову, а арестованного за убийство губернатора любят и ради его свободы готовы на жертву те самые глубинные люди, те самые простые сибиряки на которых он еще так недавно надеялся и которые были с ним так солидарны...

Как тяжко, когда снедает зависть. А тебе уже под семьдесят. И изменить ничего нельзя. И только будут расти и шириться улюлюканье и свист... А ведь могло быть иначе. Как у этого, который сейчас под следствием, и имя которого вдруг узнал весь мир - "Я, мы Сергей Фургал"...

И старый диктатор ясно понимает, что силой народ любить не заставишь, а денег жалко, ведь нужно много денег, очень много. Они есть, упрятанные по всему миру верными дружками, но их очень жаль... Да и деньгами покупается любовь только проститутки. И за деньги десятки тысяч людей не пойдут под дождем с твоим именем на устах.

Жизнь проиграна, печально...

Впрочем, есть еще одно, что может заставить будущих историков говорить с уважением о старом диктаторе. Всего два слова. И ты их слышал в самом начале своего долгого пути и начал свой путь благодаря этим словам когда-то двадцать лет назад. - "Я ухожу..." Эти слова могут стать победой над неправедным прошлым, победой над разъедающей печень завистью. Могут стать самой главной победой - победой над собой.