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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогерВсе статьи автора

Трепещи, Путин: Украина начинает разработку крылатых ракет

1.1т

После выхода США из договора по РСМД, Украина уже сделала заявление о том, что приступает к разработке ракет запрещенного ранее диапазона, от 500 до 5500 км дальности. В общем, именно для нас это не составит большого труда, поскольку Украина как раз и была разработчиком и производителем этих изделий.

Теперь можно восстанавливать свои лидирующие позиции в этой области без оглядки на запреты. Что крайне важно, дальности этих ракет хватит, чтобы достать любую цель на территории противника, если у него случится очередной приступ острого милитаризма, усугубленного шизофренией.

Вслед за Украиной, то же самое сделали и США. Вчера было официально объявлено о том, что после очередного уведомления РФ о том, что Штаты не намерены впредь мириться с ее работами по ракете "SSC-8 / 9M729" запрещенного диапазона, а именно – с 2017 года начались предварительные работы над элементами ракет, которые могли бы обеспечить дальность, которая была еще закрытой.

Трепещи, Путин: Украина начинает разработку крылатых ракет

С ноября месяца минувшего года, когда Штаты объявили о выходе из договора, начались практические работы по воплощению в "железе" этих наработок, а кроме того, усиленно пошли работы по остальным элементам перспективных систем и теперь объявлено, что крылатая ракета наземного базирования, дальностью полета около 1000 км, будет испытана уже в августе этого года, а в ноябре будет испытана баллистическая ракета, с дальностью полета до 5000 км.

Уже анонсированы примерные сроки начала серийного производства этих ракет. В случае удачных испытаний (а похоже на то, что так оно и будет), крылатая ракета может уйти в серию в конце 2021 – начале 2022 года, а баллистическая – к 2024 году.

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Между прочим, такой расклад очень "обрадует" не только Москву, но и Пекин, который не брал на себя обязательств по РСМД и что-то там себе наваял из подобных ракет. Штаты же не имели возможности выйти на паритет. Теперь – выйдут. Что тут особенно важно, и РФ, и Китай – допилили старые совковые разработки, которым уже по 40-50 лет, а Штаты будут делать что-то совсем новое, чего противнику еще долго не видать как своих ушей.

С другой стороны, Москве теперь надо будет переживать не только за американские ракеты, но и за украинские, поскольку нет сомнений в том, на что и где они будут нацелены. Россияне могут гордиться своим фюрером, ибо все, изложенное выше – результат его "хитрости" и знаменитых многоходовок. Если отмотать время на 10 лет назад и посмотреть на то, что действительно могло прилететь в РФ с западного направления и нынешнюю ситуацию, а тем более – через пять лет, то тут можно сказать только словами странной рекламы: "Почувствуй разницу!".

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Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
РоссияНовости Россииракеты
Источник
Источник:defence-line.org
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