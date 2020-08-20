Путину надо молиться, чтобы Навальный выжил, – Борис Акунин
Российский писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) поддержал оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме после отравления.
Он также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину "надо молиться", чтобы Навальный выжил. Об этом Борис Акунин написал на своей странице в Facebook.
"Жителю Ново-Огарева (с 2000 года – государственная резиденция президента Российской Федерации, – ред.) надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже", – отметил Чхартишвили.
Писатель признался, что его много раз упрекали в симпатиях к Навальному, называя его "проектом Кремля".
"Отвечал я всегда одинаково: Алексей Навальный за свои убеждения каждодневно рискует жизнью. А это жизнь, в которой ему есть что терять", – написал Борис Акунин.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Акунин заявил, что "хронические болезни" России могут быть излечены только полной перестройкой всего государства снизу, иначе любой демократический вождь за некоторое время превратится в Путина.