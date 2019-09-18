Путину грозит "неприемлемый ущерб": в России назвали опасность для режима

Российский журналист заявил о том, что у Соединенных Штатов есть способ нанести режиму президента РФ Владимира Путина "неприемлемый ущерб".
Это поможет удержать Кремль от нового акта агрессии, в том числе в отношении Украины. Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский журналист Игорь Яковенко.
Комментируя заявление временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора о том, что США могут применить против РФ наиболее "разрушительную" санкцию – отключение от международной финансовой системы SWIFT, журналист сказал: "Отключение от SWIFT – это действительно создание совершенно непреодолимого ущерба для России. В конечном итоге – в кратковременной или долгосрочной перспективе – это приведет к уничтожению режима".
Разрушительная санкция остановит агрессию Кремля, заявил журналист
Официальный сайт президента РФ
"Я думаю, то, о чем сказал Уильям Тейлор, в какой-то степени напоминает механизм взаимного сдерживания как в случае с ядерным оружием. Его применение маловероятно, но сам факт его наличия сдерживает от большой войны. Здесь та же ситуация. Сам факт того, что такая возможность есть, должен удержать Путина от агрессии в отношении Украины", – убежден журналист.
В то же время он заметил: "Вопрос лишь в том, насколько Запад готов к этому".
Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Яковенко заявил о том, что президент России Владимир Путин может готовиться к новой войне в Украине.
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