"Кремлевское" СМИ выдало дворец Путина за скромную стройку. Видео

В сети показали видео с внутренними помещениями огромного поместья, которое называют дворцом президента России Владимира Путина в Геленджике.

Запись опубликовал Mash на своем канале на YouTube. Внутри с "экскурсией" побывал главный редактор издания Максим Иксанов. По его словам, его на территорию дворца и внутрь пустил представитель технического надзора, который следит за возведением здания.

В ролике показаны помещения, где ведется строительство и всюду ходят рабочие. В одной из комнат обустроена бытовка для строителей. Подробно территорию вокруг дворца не засняли, лишь сказав, что там есть "красивый сад".

Однако издание паблик "Лентач" в Facebook отметил, что о стройке во дворце ранее рассказывал в расследовании Алексей Навальный. Он говорил, что из-за неправильной планировки в здании не работала вентиляция, была высокая влажность, образовалась плесень.

"Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново", – пояснял Навальный.

Также отмечается, что согласно расследованию "Проекта", Mash контролируется Степаном Ковальчуком – внучатым племянником Юрия Ковальчука – друга Путина, который много раз упоминается в расследовании о дворце.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о "дворце Путина", а также показал дом в Дрездене (Германия), где тот жил во времена службы в КГБ.

Уже после биограф главы РФ назвал его особняк на берегу моря "подарком от олигархов". При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в Геленджике возле моря может быть некий дворец, но президент РФ здесь ни при чем.

Лишь потом Путин отреагировал на расследование Навального и заявил, что "дворец" в Геленджике ему не принадлежит.

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