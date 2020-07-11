Путинский режим зашатался, – Сенченко о массовых протестах в России

Массовый митинг в Хабаровске крае РФ против ареста губернатора региона Сергея Фургала свидетельствует о шатании режима президента Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский политик Андрей Сенченко. Он также опубликовал видео массовых протестов, которые, по его словам, ему прислали друзья, участвующие в них.

"Путинский режим зашатался: Хабаровск и Комсомольск на Амуре сегодня", – уточнил он.

Губернатора Хабаровского края Фургала задержали 8 июля. Его подозревают в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей 15-летней давности. Он один из самых популярных политиков среди российских регионов в Instagram после главы Чечни Рамзана Кадырова.

По сообщению российских СМИ, нынешние протесты в регионе – это крупнейшая политическая акция на Дальнем Востоке за последнее десятилетие. По разным данным, на улицы вышли от пяти до 35 тысяч человек. Протестующие требуют освободить Фургала и отставки Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе недавних пикетов в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, задержали телеведущую Ксению Собчак.