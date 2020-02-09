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9 февраля • обновлено в 18:57
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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

Путинский режим смертельно болен

9.3т

Увлекательный эксперимент с портретом Путина в лифте только подтвердил очевидное. Запредельный уровень поддержки диктатора, который рисуют социологи, основан на страхе респондентов.

По этой записи понятно: Путин всем надоел, но народ запуган. Люди матерятся, видя портрет "благодетеля", и одновременно испугано косятся на видеокамеру ("ой, а они звук тоже пишут?", как бы чего не вышло). Примерно также в этой ситуации вели бы себя горожане времен позднего Брежнева. И глупо ждать от среднестатистических обывателей, что они сорвут и растопчут портрет диктатора. Статуи тиранов с удовольствием опрокидывают на землю, когда понимают, что "за это уже ничего не будет". На иное способны только героические "пассионарии", которые всегда и в любом обществе в меньшинстве.

Путинский режим лишен массовой социальной поддержки. Это отличает его от фашизма и сталинизма. Его опора - силовики и чиновники, а также по-преимуществу пожилые люди, находящиеся под сильным влиянием телепропаганды или (и) РПЦ. Причем последняя категория постепенно тает. Ни социальные низы, ни интеллигенция, ни бизнес, ни креативный класс, ни "работяги" в большинстве власть не поддерживают.

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Позднепутинский (как и позднебрежневский) режим смертельно болен. Он держится только на апатии и страхе населения. Любой, кто придет на смену престарелому диктатору, чтобы реанимировать систему и возвратить поддержку населения, будет обречен начать новую "перестройку".

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Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйдмана
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Дякую, шо я не xoxлядцькэ эскперд!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ждем увлекательный эксперимент с портретом Макрона в лифте Парижа или Джонсона в Лондоне. Про обоссанный лифт в каком-нибудь Кременчуге с портретом Зеленского или Порошенко-лучше помолчим.
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"глупо ждать от среднестатистических обывателей, что они сорвут и растопчут портрет диктатора." С чего бы это мне срывать портрет ВВП, если я за него голосовал? Чтобы криворотого еврея Эйдмана развлечь? Так он рожей не вышел. Вообще, привычка срывать то, что не вешал, свойственна рогулям. Они такие, наденут балаклавы, и любую бумажку дерзнут сорвать в лифте. Потому что нерабы...:)
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