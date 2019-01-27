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"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки

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В российском Саратове после сильных снегопадов школьных учителей выгнали на "субботник" и заставили собирать снег в мешки, как опавшую листву.

Соответствующее фото было опубликовано в Twitter-аккаунте "Папа дирекшионера". На ней запечатлена группа женщин, работающих во дворе перед зданием.

"Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать?" – говорится в подписи к фото.

В пресс-службе администрации Саратова признали, что руководство местной школы №95 приняло решение привлечь учителей к уборке снега на территории, поскольку в городе "был сильный снегопад, с последствиями которого не удавалось справиться дворникам".

"Общая продолжительность работ составила не более одного часа", – пояснили в мэрии.

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Новость об учителях вызвала обсуждения в соцсетях, интернет-пользователи бурно выражают свое возмущение:

"Никто так активно не помогал фальсифицировать выборы, как учителя! Вот теперь пусть и хлебают полной ложкой "путинскую стабильность"!

"Самое печальное, что они даже не понимают абсурдность происходящего. Наверняка для них, в их головах, это норма".

"Это им за то что они молчаливые рабы".

"Традиционная заготовка снега".

"Придут домой, наварят снега, накушаются....."

"Бесплатный фитнес, а ещё приобрели навыки дворника, сплошные плюсы, надеюсь все остались довольны, впереди 10 лет побед и рывков".

"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки
"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки
"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки
"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки
"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки
"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки
"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки
"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки
"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко назвал единственную ''скрепу'', на которой держится Россия.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияСаратов
Теги
снегопадшкола
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Nemo Александр
Nemo Александр
Снег мешками... Ну, ничего, зато гиперзвуковое оружие типа создали.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Nemo Александр, мешок снега поди 100 кг весит? А так конечно ерунда, но снегопады действительно мощнейшие и никакие субботники не помогут, ночью снова засыпет. убирают обычно ранним утром . Кстати, украинцы а как у вас с уборкой снега?
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Niestierov Sergii
Niestierov Sergii
ЛИШНЕХРОМОСОМНЫЕ-слава путину!!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну всё, конец режиму Путину, завтра импичмент, возвращение Крыма Украине, и выплата каждому свидомому по мильярду гривен за моральный ущерб
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