"Путинская стабильность": в России учителей заставили собирать снег в мешки

В российском Саратове после сильных снегопадов школьных учителей выгнали на "субботник" и заставили собирать снег в мешки, как опавшую листву.

Соответствующее фото было опубликовано в Twitter-аккаунте "Папа дирекшионера". На ней запечатлена группа женщин, работающих во дворе перед зданием.

"Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать?" – говорится в подписи к фото.

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.

В пресс-службе администрации Саратова признали, что руководство местной школы №95 приняло решение привлечь учителей к уборке снега на территории, поскольку в городе "был сильный снегопад, с последствиями которого не удавалось справиться дворникам".

"Общая продолжительность работ составила не более одного часа", – пояснили в мэрии.

Новость об учителях вызвала обсуждения в соцсетях, интернет-пользователи бурно выражают свое возмущение:

"Никто так активно не помогал фальсифицировать выборы, как учителя! Вот теперь пусть и хлебают полной ложкой "путинскую стабильность"!

"Самое печальное, что они даже не понимают абсурдность происходящего. Наверняка для них, в их головах, это норма".

"Это им за то что они молчаливые рабы".

"Традиционная заготовка снега".

"Придут домой, наварят снега, накушаются....."

"Бесплатный фитнес, а ещё приобрели навыки дворника, сплошные плюсы, надеюсь все остались довольны, впереди 10 лет побед и рывков".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко назвал единственную ''скрепу'', на которой держится Россия.

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