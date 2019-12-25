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25 декабря • обновлено в 10:40
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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
Журналист Все статьи автора

Путиноид не может жить без дозы патриотизма

1.8т

Это видео войдет в историю. Полиция поселения Новотроицкое решила привить детям патриотизм. Они пришли в школу и, по информационному сообщению, тут ни слова не выкинуть: "группе подростков дают команду и они бегут на полицейских в камуфляже и с дубинками в руках". В результате некоторые школьники получили травмы, их бросали через бедро и заламывали руки. Одному поранили палец, другому поцарапали руку щитами. Об этом рассказывали сами школьники. Имена, по понятным причинам, они не называли. Дети изображали оппозицию.

Путиноиды отличаются от людей отсутствием мозга. Этот пример показателен, вспомним и другие примеры.

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Бесчисленные реконструкции каких-то битв ВОВ, взятие фанерного рейхстага, один из апофеозов путиноидской дурости — поздравление начальника в кабинете с транспарантами и картонными танками. Поищите в интернете это эпохальное видео.

Путиноид не может жить без дозы патриотизма.

Под патриотизмом он понимает не счастливую жизнь с хорошей пенсией или зарплатой, не качественное медобслуживание, не собственные высокотехнологичные достижения, а главную идею которую, проповедует Путин и Соловьевы-Киселевы — захват чужих территорий и превращение врага в ядерную пыль.

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Помню прекрасное фото. Обшарпанная больничная палата с полуобвалившимся потолком, и драные кровати, на которых возлежат бабульки. Напротив кроватей — телевизор с Киселевым на экране. Путиноиды заряжаются патриотизмом. Почему-то путиноидов принято жалеть. Умные аналитики говорят: понимаете, они 20 лет под Путиным и их зомбировали. Так что, должен прийти Иван Царевич, поцеловать бабулек в их старческие сахарные уста и освободить от гнета злого Путина злодея?

Нет Ивана Царевича, сила нации в естественном сопротивлении диктатуре. Но умные уехали, остались путиноиды.

Руководство полиции испугалось и объявило, что уволит виновных в школьном патриотическом действии. Но перед этим к женщине, выложившей позорное видео, после 23 часов пришла полиция требовать объяснений. Разбудили маленького ребенка.

И последнее. На этой истории видно, как понимает патриотизм власть.

Скрутить ребенка, заломать ему руки — видимо, он так будет крепче любить родину. А еще любить Сталина. В этом году всякие плакаты с усатым живодером побили все рекорды популярности. Даже нарисовали на стене дома панно с портретом убийцы и фразой "Я вернусь – I’ll be back".

Не стоит ждать. Он уже вернулся. Он в Кремле и в сердце каждого путиноида.

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Автор
Матвей Ганапольский Матвей Ганапольский
Место
Россия
Источник
Источник: Эхо Москвы
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Николенко Саша
Николенко Саша
"главная идея .. превращение врага в ядерную пыль." А он точно ничего не перепутал? По-моему, в истории в ядерную пыль врага превратило только одно государство. То, которому он подлизыает, и на гранты из которого живёт.
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Mega Death
Mega Death
Мотя в своем репертуаре ))Всё примитивненько. по хуторянски.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а мыздобул может?
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