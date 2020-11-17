Массовое умопомешательство – своеобразная анестезия перед физической кончиной приподнятого из склепа "духа русскага мира", на поверку оказавшегося вонью имперского разложения. Так сходит с ума онко-больной незадолго до смерти. Его как бы отвлекают предсмертными видениями в виде галлюцинаций перед тем, как отключить организм окончательно.

Замгубернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова приказала медикам ускорить выписку зараженных коронавирусом пациентов. На заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом она обвинила главврачей больниц региона и сотрудников местного минздрава в росте числа зараженных коронавирусом и переполненности ковидных госпиталей. "Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? У нас каждый день рост", — заявила чиновница…

Нет, она не считает себя сумасшедшей. Просто в парадигме вывернутой наизнанку совести, трижды проданной по сходной цене ради места в "социально-карьерном лифте" нет места для рассудка. Всю площадь занимает прайс-лист на услуги деликатного характера. Все всё понимают. Страна глубоко больна, денег нет, и приказано держаться из последних сил. Даже проклинаемый плебсом губернатор Московской области Андрей Воробьев будет вынужден потратить в 2021 году на собственный пиар 1,3 млрд. рублей. Таков нынче прайс на поддержку цивильного фейса на фоне руин с человеческими останками.

Расчленинград сходит с ума по-своему, Екатеринбург разрабатывает неповторимый почерк, Новосибирск в активном поиске. Воронежу даже готовиться не надо: он уже в руинах. Телеящик вовремя доставляет в череп останкинские галлюциногены, а ковид умиротворяет путинскую офашизевшую паству навсегда. В последний раз сквозь всполохи ядерного величия из груди вырывается нечто горделиво-крымнашистское, глаза путиниста стекленеют от восторга, дыхание перехватывается. Он уходит, мы теряем его. Такова цена его двадцатилетних блестящих побед над мутным разумом, вечно выкручивающим волосатые руки то либеральными стонами о чьих-то там правах, то сказками о демократии. Наслушавшись этих "вражьих голосов", никого не победить! "Мы не бомбим – мы тренируемся! Мы не воюем – нас там нет! Наш разум уволился! Он в отпуске!.."

Когда-то в 1945-м, превращая в руины Дрезден и Берлин, кто-то задавался гуманным вопросом: "А виновато ли мирное население? Ему-то за что такая смерть? Допустим, это – чудовищная мера ответственности взрослых. Но при чем тут дети?.."

Путинистов не надо бомбить. Они разбомбят себя сами. Ковидом, безразличием, бытовой жестокостью и страхом, умноженным на глупость. Эти невидимые бомбы взрываются ежесекундно, отрывая ноги, руки, головы, и отправляя миллионы путинских сектантов на тот свет. Не бомбите глупых разложенцев. Сама История уже принесла им счет, от которого и так всё взорвется…