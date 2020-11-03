Путина застукали за странным поведением на совещании. Видео

Президента России Владимира Путина засняли за "игрой" во время совещания.

Соответствующее видео, снятое на встрече президента РФ с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым во вторник, 3 ноября, появилось на Telegram-канале RIA_Kremlinpool (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Оператор показал главу РФ, который слушал доклад. Время от времени Путин касался желтого листка, который лежал на папке возле него. Президент перемещал распечатку вверх-вниз, отвлекаясь от заседания.

Президент РФ "заскучал" на заседании Скриншот видео

Поведение Путина привлекло внимание оператора. Тот крупным планом показал предмет, на который отвлекался российский лидер.

Листок, который отвлек Путина Скриншот видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стало популярным видео с президентом России Владимиром Путиным, на котором засняли, как он странно перекладывал бумаги с места на место и нервничал. Инцидент произошел на инвестиционном форуме 29 октября. Президент РФ, делая вид, что слушает доклад чиновника, нервно перебирал бумаги.