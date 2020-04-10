Почему Россия согласилась на сокращение добычи нефти, сейчас никто объяснять не будет. Поскольку за триумф это выдать невозможно, ситуацию будут просто замалчивать. В арабском Востоке решили, что таким образом Путин выпрашивает себе прощение за поведение в отношении саудовского принца и саудовской делегации: 6 марта российская делегация хлопнула дверью, а затем абсолютно лживо обвинила саудов в том, что они разрушили альянс ОПЕК+, пишет Михаил Крутихин для Инсайдер. - Это вызвало чрезвычайное негодование у арабов, которые объявили ценовую войну, быстро нарастили добычу и стали вытеснять Россию с ее рыночных ниш, в том числе в Европе, предлагая свою нефть с гигантскими скидками. Хамское поведение российской делегации здорово аукнулось — и теперь приходится извиняться.

Хамское поведение российской делегации здорово аукнулось — и теперь приходится извиняться

Могут быть и другие объяснения. Вчера полтора часа беседовали саудовский принц, Путин и Трамп. Вероятно, "попросили" американцы, которые могли что-то пообещать российскому руководителю — например, смягчение санкций. Возможно, у них есть компромат на наших, а может, что-то еще. В любом случае Россия сейчас оказалась в таком положении, что ей пришлось меняться ролями с Саудовской Аравией. Если раньше на протяжении трех лет Россия обманывала ОПЕК+, заявляла, что снижает добычу, а на самом деле повышала, в то время как Саудовская Аравия с партнерами понижали добычу, поддерживая нефтяные цены, а наши только сливки снимали, паразитировали на них, то теперь роли поменялись: Россия должна гораздо больше, чем Саудовская Аравия, сокращать добычу, чтобы поддерживать нефтяные цены. Остальные — те же сауды — будут этим пользоваться.

Если Россия рассчитывает, что она сможет, как раньше, ограничиться одними только словесными интервенциями, то в этот раз за это последует наказание. Начнут с заградительных тарифов на российскую нефть и российские нефтепродукты, которые уже обещают ввести Канада и Америка, затем будет эмбарго на поставки российской нефти, а потом будут санкции против компаний, которые российскую нефть покупают. Россию вытеснят с мирового нефтяного рынка и таким образом поддержат цены на удобном для всех остальных уровне. Перспективы для нее очень плохие.

Россию вытеснят с мирового нефтяного рынка и таким образом поддержат цены на удобном для всех остальных уровне

Что касается достигнутого соглашения, то в России примерно 180 тысяч работающих нефтяных скважин, точное число все время меняется — какие-то новые появляются, какие-то закрываются. Для того, чтобы вывести из эксплуатации 23% добычи, как обещают, нужно закрыть примерно 14 тысяч скважин. Средняя скважина дает 9,5 тонны в сутки. Если в Саудовской Аравии, где скважина дает 1000 или 2000 тонн в сутки против наших 9,5 тонны, достаточно заткнуть энное число скважин, то нам надо чуть ли не в 16 раз увеличить число закрытых скважин.

Надо учитывать, что у Саудовской Аравии нефть свободно течет под пластовым давлением, у нас же 85% скважин оборудованы насосами — погружными или станками-качалками. То есть нужно отключить электричество, чтобы нефть перестала идти, и перестать закачивать под землю воду, которая вытесняет нефть. Технически это вроде бы просто, но восстановить это потом сложно. Ожидается, что мы сократим объем добычи на два месяца. Если два месяца российская скважина будет простаивать, в ней начнутся отложения парафинов и стеаринов, которые будут ее засорять. Нужно это все чистить, извлекать оборудование. На севере скважины иногда замерзают, образуются кристаллы гидратов. Нужно применять растворители, скрепки, вынимать насосы, чистить все, снова погружать — это очень дорогое занятие. Во-первых, число скважин гигантское, а во-вторых, это технические проблемы. Это не Саудовская Аравия, это Россия.

Допустим, на два месяца мы заглушили все, что могли заглушить, а дальше у нас будут какие-то послабления. С июня у нас пойдет сокращение на 8 млн баррелей, а со следующего года — на 6 млн баррелей. Что-то можно будет восстановить. Хорошо, нефтяники будут восстанавливать работу на старых скважинах и этого будет достаточно, но все инвестиции в новые проекты и освоение новых запасов положат на полочку, потому что денег нет. Прибыли сократятся, но поскольку надо удовлетворять внутреннее потребление, резать будут по экспорту. Экспорт сократится примерно вдвое, а что это значит?

Даже если под воздействием мер ОПЕК+ цена немного повысится, то доходы из-за сокращения поступлений в национальный бюджет все равно будут меньше. Это финансовая катастрофа. Это будет означать очень быстрое истощение Фонда национального благосостояния, затем будет секвестирование бюджета, сокращение расходов, а какие расходы будут сокращать, понятно — не на содержание администрации президента или карателей из Росгвардии, а на бюджетников, учителей, науку, здравоохранение, образование, пенсионеров. Будет очень плохо, произойдет девальвация, начнется жуткая инфляция. Для простых россиян последствия происходящего будут чрезвычайно тяжелыми.