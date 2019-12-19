Путина задарили странными подарками на пресс-конференции. Фото

На пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину в качестве подарков принесли валенки, икону и музыкальный инструмент.

Как сообщает OBOZREVATEL, журналисты из Мордовии привезли для главы Кремля валенки и национальный духовой инструмент из бересты.

Журналисты из Болгарии привезли Путину икону с изображением святого – покровителя славянских народов. Также болгары подарили ярко украшенную палочку под названием "сурвачка", которую используют в Новый год: ею стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в будущем году.

Кроме того, одна из журналистов пыталась подарить октябрьский номер журнала "Огонек" за 2000 год. Также Путину принесли большой платок с его изображением.

Отметим, что OBOZREVATELвел онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Валенки для Путина

Валенки для Путина

Подарки для Путина

Журналист из Болгарии принес икону

Журналист из Болгарии принес икону

Журналист из Болгарии принес икону

Журналист из Болгарии принес икону

Журналистка пыталась подарить октябрьский номер журнала "Огонек" за 2000 год

Платок с изображением Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что для него русский, белорусский и украинский народы едины.

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