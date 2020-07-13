Путина высмеяли за новое видео с ручкой

Новости России 15:16, 13.07.2020 Обновлено: 15:17, 13.07.2020

Президент России Владимир Путин на рабочем совещании покрутил лежавшую на столе ручку.

Видео момента опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Путин раскрутил ручку, которую полтора месяца назад бросил. Ждем топ Яндекса!" – пошутил он.

В конце мая "Кремлевский пул РИА" в Twitter обнародовал видео, как Путин бросает на стол похожую ручку.

Пользователи сети высмеяли такие "новости" от российских журналистов.

"Ну был там один президент соседней державы, так тот кончил тем, что ручку ломал. Так что ждемс", "Новости идиота, для идиотов, про идиота", "В Хабаровск пусть летит, там ему эту ручку кое-куда засунут..." – пишут в комментариях.

Скрин Twitter
Скрин Twitter
Скрин Twitter
Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть озадачил неожиданный жест Путина на совещании.

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