Путина выдвинули на Нобелевскую премию: Кремль обрадовался, а в сети вспомнили "крымскую весну"

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Кандидатуру Путина Нобелевскому комитету предложил еще 9 сентября российский писатель Сергей Комков, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если выдвижение Путина состоится – будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято – прекрасно, не будет принято – тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", – ответил он журналистам.

Тем временем Telegram-канал "Методичка" отметил интересный момент с выдвижением Путина.

"Выдвижение Путина на Нобелевскую премию СМИ заметили спустя две недели после того, как оно произошло. Что уже говорит о серьезности заявки", – отметили авторы канала.

Они добавляют, что "главный редактор очень специфичной газеты "Президент" Сергей Комков выдвигает Путина на премию именно во время обострений отношений между Россией и Западом".

"В прошлый раз он выдвинул Путина на премию 2014 года, о чем стало известно в разгар "крымской весны". То есть Комков выдвигает Путина, когда у Путина нет никаких шансов получить западную премию. Поскольку основной контент сайта газеты "Президент" - это открытая заказуха, выдвижение Путина от неё выглядит двусмысленным", - подчеркнули авторы поста.

Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из США выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру Навального предложили американские ученые признанных университетов, которые занимаются Россией.