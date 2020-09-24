Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира вслед за Навальным
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Кандидатуру Путина Нобелевскому комитету предложил российский писатель Сергей Комков, сообщают РИА Новости.
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Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Вручается с 1901 года.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из США выдвинули российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру Навального предложили американские ученые признанных университетов, которые занимаются Россией.