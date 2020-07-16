Путин внезапно отменил поездку в Крым

Алексей Титофф Новости России 13:37, 16.07.2020 Обновлено: 13:46, 16.07.2020

Президент РФ Владимир Путин отменил поездку в оккупированный Крым, где должен был присутствовать на церемонии закладки военных кораблей.

По словам пресс-секретаря главы Кремля Дмитрий Пескова, вместо посещений полуострова Путин проведет в Москве совещание по бюджетному процессу, передает "Интерфакс".

"Сегодня (16 июля – Ред.) произошли изменения в рабочих планах президента. Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник (20 июля – Ред.)", – сказал он.

По его словам, Путин будет находиться в резиденции Ново-Огарево, Московская область.

"Сегодня он, собственно, даст старт бюджетному процессу, традиционно это летом начинается. Президент принял решение сегодня собрать первое такое прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу", – добавил Песков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент РФ Владимир Путин намеревался в Крыму провести совещании в формате видеоконференции с судостроительными компаниями.

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