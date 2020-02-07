Путин 4.02.2020 посетил Череповец. В ряду поездок по поднадзорной территории это был вполне рядовой рабочий визит, о котором не стоило бы писать, но в ходе встречи Путина и Череповца настолько ярко проявились стилистические особенности путинского правления, что их стоит отметить. Для истории. Вот несколько штрихов.

Юмор Путина. Фирменный.

Ректор Череповецкого госуниверситета Дмитрий Афанасьев пожаловался президенту на примерные образовательные программы (ПООП), которые сейчас рассматриваются как стандарт.

"Можно ли их достать, эти ПООПы, из стандартов и сделать рекомендациями?" — спросил он Путина.

"Эти ПООПы не нужно ниоткуда вытаскивать. Потому что сейчас в соответствии с действующим законом они носят только рекомендательный характер", — сказал глава государства под смех присутствующих.

Путинский юмор неотделим от самого Путина. Он устный, а не письменный. Поэтому на бумаге не так смешно. Дело в том, что произнося во множественном числе аббревиатуру ПООП, Путин убрал одну букву "о". Народу очень понравилось.

Новости Азарову досталась под Москвой земля от Путина

Путин и популяция. Забота о здоровье.

Проезжая по Череповцу президент России остановил кортеж, чтобы пообщаться с представителями местной популяции. Представители уже давно были собраны у продуктового магазина и помещены тесной толпой за загородку. Во-первых, чтобы не убежали, а во-вторых, чтобы в тесноте им было теплее. Но представители все равно замерзли, поскольку ждать пришлось явно не один час при минус 15 градусов и 80% влажности. Когда Путин в сопровождении кучи охраны вышел из лимузина, из толпы раздался жалобный женский крик: "Владимир Владимирович, идите к нам! Мы замерзли!". В этот момент снайперы на крышах соседних домов забеспокоились. Но проявили выдержку и никого не застрелили. Потому что профессионалы.

Путин быстро подошел к огороженным и замороженным череповчанам, быстро пожал протянутые сквозь ограду пару-тройку рук и поспешил обратно в теплый лимузин. Уходя, он обратился к местным жителям и посоветовал им быть внимательнее к своему здоровью и не простужаться.

"Замерзнете же! Холодно", — сказал российский лидер.

В блогах и телеграмм-каналах было много комментариев об этой встрече. Один из комментаторов обратил внимание на умелый подбор лучших людей города: ни один из собранных в загоне не был ростом выше Путина…

Путин и СМИ

О том, как федеральные и местные СМИ освещали эту поездку можно написать книгу, но мне больше всего понравился Первый канал и "Комсомолка".

Первый канал, Кирилл Клейменов: "Наш президент встретился в Череповце с общественностью. Каждая такая встреча — это, как говорил классик о классике, энциклопедия русской жизни. Там сразу про все — от большой политики до бытовых проблем. А сегодня еще об основном законе нашей страны, который нужно менять и не нужно менять одновременно".

А вот корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц: "...Удивило, насколько живым и непосредственным оказалось общение с Владимиром Владимировичем...", "...Путин быстро реагировал на наши вопросы. Здорово, что прямо по ходу встречи некоторые вопросы решались...", "...Имея возможность задать напрямую главе государства такие разные вопросы, удивляешься: оказывается, это возможно, и это с виду так... несложно...", "...Уровень общения был очень свободный. Никакого формализма. Когда приступили к дискуссии, напряжение снял президент несколькими остроумными замечаниями...".

Тут ведь важно разнообразие стилей и единство направления. У Первого канала стиль возвышенно-монументальный: "классик о классике", "энциклопедия русской жизни"… Коц из "Комсомолки" лижет прямо, откровенно, грубо, шершаво. Рискуя ободрать путинскую задницу. Но кашу маслом не испортишь, а за излишнее усердие вроде бы не наказывают…

Путин и дети

Один из лучших диалогов у Путина случился с Аленой Смысловой, зав. кафедрой автоматизации и управления ЧГУ. Когда Алена Смыслова говорила с Путиным, ее лицо дышало безграничной преданностью и одновременно выражало чувство ответственности перед будущим страны:

- Дети задают вопросы и мы должны понимать, как на них отвечать. Вопрос такой, не лично от меня, а от нашей молодежной школьной аудитории. Сейчас будет всероссийское голосование за эти поправки в Конституцию. Все мы должны будем свою позицию обозначить. Обозначив эту позицию, мы выразим вотум доверия вам, как человеку, который внес эти поправки.

- Надеюсь, - заметил Путин.

- Имеет ли смысл проводить потом еще выборы президента РФ, если уже сейчас, на этом этапе, мы свою позицию обозначим? Это тоже затратно по деньгам, потом это отнесено во времени, а проголосовав сейчас, мы можем продлить ваши полномочия с дня голосования на шесть лет и будем знать, что у нас впереди шесть лет стабильности, шесть лет поддержки наших образовательных идей, наших проектов.

Путин, естественно, отказался и вежливо объяснил Алене Смысловой, а заодно и всей популяции россиян, что таким образом продлевать свои полномочия не станет, а президента надо избирать на конкурентных выборах. После чего стало ясно, что шесть лет стабильности, которые просила Алена Смыслова, это не то, что нужно Путину. Его явно устраивает только вечность…

Пожалуй, можно согласиться с первоканальным Кириллом Клейменовым в том, что визит Путина в Череповец это энциклопедия русской жизни. Во всяком случае один из томов этой энциклопедии, где как в кунсткамере собраны все уродливые, мерзкие и смешные лики путинской России…

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.