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"Путина унижают и ставят на место": эксперт привел доказательства

10.7т Читать материал на украинском

Ситуация с попыткой возвращения России в Большую Восьмерку унизительна для президента РФ Владимира Путина.

"Его ставят на место как мальчишку", – заявил в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Мне кажется, что с Путиным просто играют в плохого и хорошего полицейского. Эта ситуация очень унижает Путина как политика. Ему указывают на его место", – убежден он.

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В этом контексте эксперт напомнил о "жестких заявлениях" по этому поводу глав Германии и Великобритании. "Конечно, то, что Путина поддержал Трамп, тешит его самолюбие, но, если все говорили, что фрау Меркель зависима от Путина, то теперь она дала ему поворот на 180 градусов. А британский премьер Джонсон вообще заявил о том, что Путин не выполнил ни одного требования, выдвинутого Объединенным Королевством по отношению к Российской Федерации".

Владимир Путин во время визита в Японию на саммит "Большой двадцатки"

Владимир Путин во время визита в Японию на саммит "Большой двадцатки"

Официальный сайт президента России

"Его ставят на место как мальчишку", – подчеркнул Жданов.

Таким образом, "ни о каком возвращении России в G8 пока речь идти не может. Это по большей части амбиции самого Владимира Путина", – резюмировал он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее дипломат Константин Грищенко предположил, на какой шаг может пойти Путин, чтобы вернуть Россию в G8.

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Semenov Igor
Semenov Igor
Можно подумать, что Путин сам просится в G7 и пишет всем участникам G7 слезные письма - примите меня пожалуста. Это Украина всех участников обзванивает и трясется при мысли, что Путина пригласят без всяких условий, а он примет соглашение....
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сейчас россиянам внятно и доходчиво объяснят, а там это умеют, что это не россию поимели , это россия всех поимела своей задницей .
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Путин...посмеялся...и только...если пригласят..рассмотрим и примем решение...и только...А унижают...Украину..ее не то что в 8ку не зовут..ее даже в 20 ке никто не ждет. Разные уровни.
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Mak Alex
Mak Alex
Сироткин Андрюха, андрюха газ ,нафта - це нечисто росіянський винахід,яким ви можете пишатись,збери все це від вас і ви на рівні Зімбабве,про вас ніхто і не згадає.
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