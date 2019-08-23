"Путина унижают и ставят на место": эксперт привел доказательства

Ситуация с попыткой возвращения России в Большую Восьмерку унизительна для президента РФ Владимира Путина.

"Его ставят на место как мальчишку", – заявил в комментарии OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

"Мне кажется, что с Путиным просто играют в плохого и хорошего полицейского. Эта ситуация очень унижает Путина как политика. Ему указывают на его место", – убежден он.

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В этом контексте эксперт напомнил о "жестких заявлениях" по этому поводу глав Германии и Великобритании. "Конечно, то, что Путина поддержал Трамп, тешит его самолюбие, но, если все говорили, что фрау Меркель зависима от Путина, то теперь она дала ему поворот на 180 градусов. А британский премьер Джонсон вообще заявил о том, что Путин не выполнил ни одного требования, выдвинутого Объединенным Королевством по отношению к Российской Федерации".

Владимир Путин во время визита в Японию на саммит "Большой двадцатки" Официальный сайт президента России

"Его ставят на место как мальчишку", – подчеркнул Жданов.

Таким образом, "ни о каком возвращении России в G8 пока речь идти не может. Это по большей части амбиции самого Владимира Путина", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее дипломат Константин Грищенко предположил, на какой шаг может пойти Путин, чтобы вернуть Россию в G8.

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