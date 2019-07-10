Путина обвинили в новой уловке против Украины

Заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы в 2014 году он достиг договоренностей с президентом США Бараком Обамой по Украине – манипуляция, преследующая ряд целей.

"Надо учитывать методику деятельности нынешнего террористического путинского режима в России. Это, как правило, ложь, манипуляция, фальсификация, попытка расколоть весь Запад или дестабилизировать ситуацию в отдельно взятых странах", – сказал OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Владимир Путин на встрече с российскими журналистами Официальный сайт президента РФ

Он заметил, что не исключает, что "могли быть какие-то переговоры в этом контексте". "Но манипуляция состоит в том, что Путин не говорит, какие именно договоренности были и о чем", – подчеркнул генерал.

В этом контексте он напомнил о том, что "Обама в целом к Украине относился позитивно и помогал, чем мог, хотя и действовал недостаточно решительно в ситуации агрессии в отношении Украины".

"Но, как вы помните, после агрессии в Крыму Украина обратилась к США, в частности, к Обаме с просьбой предоставить соответствующее вооружение для противодействия российской агрессии. Как только эта ситуация стала публичной, в США немедленно вылетела Ангела Меркель, и она убедила Обаму в том, что сейчас нецелесообразно это делать, потому что якобы могут быть негативные последствия для ситуации с безопасностью в Европе и в мире".

"Я сомневаюсь, что там могли быть какие-то договоренности", – заявил Богдан.

По его мнению, этим заявлением "Путин пытается применить манипуляцию с целью ослабить позиции демократов на будущих президентских выборах в США, в какой-то мере усилить позиции Трампа, компроментируя предыдущего президента, расколоть западный мир, американское общество и посеять недоверие, прежде всего, к демократам".

Кроме того, отчасти этот месседж адресован и гражданам Украины накануне досрочных парламентских выборов. В частности, он должен стать дополнительным аргументом идеи, которую пытается донести Виктор Медведчук: что якобы "договариваться с Путиным следует на условиях Путина".

Как писал OBOZREVATEL, в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину" Путин заявил о том, что якобы в 2014 году достиг договоренностей по Украине с президентом США Обамой. В чем состояли эти договоренности, он не уточнил.

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