Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Путина обвинили в новой уловке против Украины

3.4т Читать материал на украинском

Заявление президента России Владимира Путина о том, что якобы в 2014 году он достиг договоренностей с президентом США Бараком Обамой по Украине – манипуляция, преследующая ряд целей.

"Надо учитывать методику деятельности нынешнего террористического путинского режима в России. Это, как правило, ложь, манипуляция, фальсификация, попытка расколоть весь Запад или дестабилизировать ситуацию в отдельно взятых странах", – сказал OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Владимир Путин на встрече с российскими журналистами

Владимир Путин на встрече с российскими журналистами

Официальный сайт президента РФ

Он заметил, что не исключает, что "могли быть какие-то переговоры в этом контексте". "Но манипуляция состоит в том, что Путин не говорит, какие именно договоренности были и о чем", – подчеркнул генерал.

Новости
Портников объяснил "припадок" россиян из-за скандала с Путиным

В этом контексте он напомнил о том, что "Обама в целом к Украине относился позитивно и помогал, чем мог, хотя и действовал недостаточно решительно в ситуации агрессии в отношении Украины".

"Но, как вы помните, после агрессии в Крыму Украина обратилась к США, в частности, к Обаме с просьбой предоставить соответствующее вооружение для противодействия российской агрессии. Как только эта ситуация стала публичной, в США немедленно вылетела Ангела Меркель, и она убедила Обаму в том, что сейчас нецелесообразно это делать, потому что якобы могут быть негативные последствия для ситуации с безопасностью в Европе и в мире".

"Я сомневаюсь, что там могли быть какие-то договоренности", – заявил Богдан.

Новости
Путин боится выживших на "Лошарике" – Гозман

По его мнению, этим заявлением "Путин пытается применить манипуляцию с целью ослабить позиции демократов на будущих президентских выборах в США, в какой-то мере усилить позиции Трампа, компроментируя предыдущего президента, расколоть западный мир, американское общество и посеять недоверие, прежде всего, к демократам".

Кроме того, отчасти этот месседж адресован и гражданам Украины накануне досрочных парламентских выборов. В частности, он должен стать дополнительным аргументом идеи, которую пытается донести Виктор Медведчук: что якобы "договариваться с Путиным следует на условиях Путина".

Как писал OBOZREVATEL, в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину" Путин заявил о том, что якобы в 2014 году достиг договоренностей по Украине с президентом США Обамой. В чем состояли эти договоренности, он не уточнил.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Василий Богдан Владимир Путин Барак Обама Ангела Меркель
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
4
Смешно
4
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel