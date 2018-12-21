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Путина спросили о женитьбе: найден ''след'' Кабаевой

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В сети заметили интересный нюанс в вопросе, адресованному президенту РФ Владимиру Путину во время его ежегодной итоговой пресс-конференции, который касался возможной женитьбе.

Так, пользователи обратили внимание на то, что спросивший об этом журналист Александр Юнашев работает в пропагандистском издании Life, которое входит в "Национальную Медиа Группу" депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Дискуссия началась в Instagram. По мнению россиян, ничего случайного не бывает, вот и этот вопрос якобы не был задан только ради интереса.

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Владимир Путин и Алина Кабаева

Владимир Путин и Алина Кабаева

Радио Свобода

"Устала бедная в тени ходить", — пишут они в комментариях.

Путина спросили о женитьбе: найден ''след'' Кабаевой
Путина спросили о женитьбе: найден ''след'' Кабаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин состоял в браке более 30 лет. В 2013 году пара заявила, что приняла решение развестись. Это якобы произошло по инициативе супруги президента России — Людмилы.

Любовницей Путина, по неофициальным данным, является бывшая российская гимнастка Алина Кабаева. В марте 2015 года в СМИ стали появляться слухи, что она родила Путину третьего ребенка.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Пресс-конференция Путина
Персоны
Алина КабаеваВладимир Путин
Место
Россия
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