Путина спросили о женитьбе: найден ''след'' Кабаевой

В сети заметили интересный нюанс в вопросе, адресованному президенту РФ Владимиру Путину во время его ежегодной итоговой пресс-конференции, который касался возможной женитьбе.

Так, пользователи обратили внимание на то, что спросивший об этом журналист Александр Юнашев работает в пропагандистском издании Life, которое входит в "Национальную Медиа Группу" депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Дискуссия началась в Instagram. По мнению россиян, ничего случайного не бывает, вот и этот вопрос якобы не был задан только ради интереса.

Владимир Путин и Алина Кабаева Радио Свобода

"Устала бедная в тени ходить", — пишут они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин состоял в браке более 30 лет. В 2013 году пара заявила, что приняла решение развестись. Это якобы произошло по инициативе супруги президента России — Людмилы.

Любовницей Путина, по неофициальным данным, является бывшая российская гимнастка Алина Кабаева. В марте 2015 года в СМИ стали появляться слухи, что она родила Путину третьего ребенка.

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