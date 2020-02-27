"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео

Президента России Владимира Путина разгромили в сети за пиар на мальчике из детского дома в парке "Остров мечты".

В четверг, 27 февраля, к президенту якобы случайно подошел сирота с гипсом и попросил помочь попасть домой к своей бабушке. Соответствующее видео опубликовал журналист-фанат Путина Дмитрий Смирнов в Twitter (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

"В парке "Остров мечты" к Путину подошел мальчик из детдома, рассказавший, что после смерти родителей жил с бабушкой: - Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле. Что мне нужно сделать? Путин попросил помощника записать данные ребенка и разобраться в ситуации", – написал кремлевский пропагандист.

Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома Скриншот из видео

Примечательно, что у мальчика был гипс на руке и золотой бэйджик. Также у него в руках виднелся дорогой смартфон. В момент общения ребенка с президентом вокруг стояла "стена" из охранников, которые и близко не подпускали остальных присутствующих в парке.

"Я давно и категорически недоволен работой PR-отдела президента. Ну что это такое?! Сирота с гипсом, рука подвязана шарфиком, смартфон! Низкий сорт. Я считаю, Владимиру Владимировичу давно пора принять роды. Лучше сразу двойню. А как вам такое!?", – пишут в комментариях.

В парке "Остров мечты" к Путину подошел мальчик из детдома, рассказавший, что после смерти родителей жил с бабушкой:

- Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле. Что мне нужно сделать?

Путин попросил помощника записать данные ребенка и разобраться в ситуации pic.twitter.com/FaUC6RrinU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 27, 2020

Как писал OBOZREVATEL ранее, в России высмеяли откровения президента Владимира Путина об отношении к техническому прогрессу.

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