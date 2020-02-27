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28 февраля • обновлено в 02:17
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Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео

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Президента России Владимира Путина разгромили в сети за пиар на мальчике из детского дома в парке "Остров мечты".

В четверг, 27 февраля, к президенту якобы случайно подошел сирота с гипсом и попросил помочь попасть домой к своей бабушке. Соответствующее видео опубликовал журналист-фанат Путина Дмитрий Смирнов в Twitter (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

"В парке "Остров мечты" к Путину подошел мальчик из детдома, рассказавший, что после смерти родителей жил с бабушкой: - Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле. Что мне нужно сделать? Путин попросил помощника записать данные ребенка и разобраться в ситуации", – написал кремлевский пропагандист.

Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома

Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома

Скриншот из видео

Примечательно, что у мальчика был гипс на руке и золотой бэйджик. Также у него в руках виднелся дорогой смартфон. В момент общения ребенка с президентом вокруг стояла "стена" из охранников, которые и близко не подпускали остальных присутствующих в парке.

"Я давно и категорически недоволен работой PR-отдела президента. Ну что это такое?! Сирота с гипсом, рука подвязана шарфиком, смартфон! Низкий сорт. Я считаю, Владимиру Владимировичу давно пора принять роды. Лучше сразу двойню. А как вам такое!?", – пишут в комментариях.

"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео
"Надоели эти клоуны!" Путина разгромили за пиар на ребенке из детдома. Видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, в России высмеяли откровения президента Владимира Путина об отношении к техническому прогрессу.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помой обоза про турок 39 жареных будете писать или сглотнете печально слюну )
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