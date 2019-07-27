"Путина пора менять": Дудь взорвал сеть правдой о России

Известный журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что россияне имеют право выходить на протесты, поскольку платят налоги в бюджет.

В своем блоге на сайте "Эхо Москвы" он написал, что часто слышит от россиян слова о том, что их сограждане не должны выходить на протест против властей, поскольку они и так обеспеченные.

"Когда разговор петляет к политике, часто слышу примерно такую мысль: "Как же вы з**** со своими протестами и со своими митингами. На них же выходят люди, у которых все хорошо. Креативные, разодетые и даже бизнесмены… Ну не стыдно так беситься с жиру?", - привел он обрывок разговора.

В ответ на это Дудь по полочках разложил причины, по которым россияне имеют право высказывать недовольство действиями властей.

"Первая – эмоциональная и совсем простая: когда ты решил первичные бытовые проблемы, когда ты не думаешь о том, где достать буханку бородинского, у тебя освобождается энергия и время на более глобальные вопросы", - отметил блогер.

Он добавил, что вторая причина раскрылась ему после того, как он стал предпринимателем.

"Если ты работодатель и если ты привлекаешь к своему производству сотрудников, то за каждого из них в общей сложности должен платить от 40,1 до 43% (зависит от договора, на который ты его нанимаешь). Для тех, у кого с математикой в школе было так же плохо, как у меня, простой пример: если твоя зарплата – 100 тыс. рублей (40 тыс. грн) на руки, то каждый месяц твой работодатель платит с нее дополнительно больше 40 тыс. рублей (16 тыс. грн)", - поделился Дудь.

Он подчеркнул, что в этой схеме – великое коварство всей российской системы, поскольку от большей части населения эти "дикие" налоги спрятаны. "И потому у людей теряется всякое ощущение, что весь этот чиновничий улей живет на наши деньги и что на самом деле никакой другой обязанности у него нет, кроме как делать нашу жизнь проще и слаще", - заключил журналист.

Таким образом Дудь подчеркнул, что налогоплательщики в праве требовать от властей отчета о том, на что тратятся их деньги.

Юрий Дудь

" Поэтому имею вам сказать ровно одну вещь: требовать от государства — это нормально. В том числе — честных выборов, где есть из кого выбирать", - заключил блогер.

В ответ на это в соцсети Twitter появилось множество жестких комментариев россиян: "Особенно правильно требовать от государства,когда сам для этого государства ничего не сделал-даже налоги не заплатил", "Путина пора менять. Полумеры только вред", "Вот поэтому нам надо постепенно уходить от оплаты налогов работодателем к оплате налогов самим налогоплательщиком. Очень быстро просветление в головах наступит", "Один раз уже такие великие мыслители пришли к власти в 90-е. До сих пор выковырять не можем", "Гражданин должен и обязан быть в оппозиции к власти всегда. Хвалить и служить власти – это тупость", "Требовать государству тоже нормально".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 27 июля проходит митинг в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По состоянию на 14:20 субботы по разным данным полиция задержала уже от 220 до 240 человек, среди которых и организаторы — Иван Жданов, Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

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