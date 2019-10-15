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15 октября • обновлено в 21:51
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Загадил весь дворец: Путина подняли на смех из-за нового конфуза

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Президент России Владимир Путин во время визитов в Объединенные Арабские Эмирати и Саудовскую Аравию подарил лидерам государств птиц кречетов, чем вызвал насмешки в сети.

Соответствующие фото и видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

С подарком королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду у лидера РФ вышел неприятный конфуз – у птицы от волнения начался понос, хотя ее готовили к этому несколько дней. Во время обмена подарками самка кречета опорожнила кишечник прямо на пол королевского дворца.

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Путина подняли на смех из-за нового конфуза

Путина подняли на смех из-за нового конфуза

Скриншот из видео

Путин подарил кречета королю Саудовской Аравии

Путин подарил кречета королю Саудовской Аравии

ca-news.org

"К сожалению, самка молодая и неопытная была: 6 раз пробовать нас*рать на голову Путину и все мимо", – сыронизировал украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Загадил весь дворец: Путина подняли на смех из-за нового конфуза

Повеселил сеть и визит Путина в ОАЕ. Там подаренный кречет вел себя спокойнее. Однако президенту РФ пытались создать "домашнюю атмосферу": кортеж местной дорожной полиции стилизировали под ДПС.

"А где березки, где медведи с балалайками в шапках-ушанках?" – отреагировали в сети.

Путин подарил кречета принцу Абу-Даби

Путин подарил кречета принцу Абу-Даби

Загадил весь дворец: Путина подняли на смех из-за нового конфуза

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи потроллили Путина перед визитом в Абу-Даби из-за исковерканного в Саудовской Аравии гимна РФ.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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