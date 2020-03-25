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25 марта • обновлено в 19:32
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Путина подловили на вранье с визитом к больным коронавирусом. Фотофакт

1.9т
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Глава России Владимир Путин обманул россиян с визитом в больницу Коммунарки к заболевшим коронавирусом пациентам.

Как заметил Telegram-канал "4chan", пропагандисты соврали, выдав врача Дмитрия Гаркави за пациента, к которому заглянул Путин.

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"По какому-то "волшебному" совпадению пациент, который общался с Путиным в Комунарке, оказался тоже врачом. Да не просто врачом, а кандидатом медицинских наук", – отмечается в сообщении.

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом

Telegram-канал "4chan"

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом

Telegram-канал "4chan"

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом

Telegram-канал "4chan"

Путин в Комунарке

Путин в Комунарке

Пул N3

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом появились слухи о самоизоляции президента Владимира Путина в Валдайской резиденции. Туда он якобы переехал с семьей и работает удаленно.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
российская пропаганда Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
да это ваще был не Путин... и больницы не было, это все снято на Мосфильме, как и Крымский мост, которого нет...
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