Путина подловили на вранье с визитом к больным коронавирусом. Фотофакт

Глава России Владимир Путин обманул россиян с визитом в больницу Коммунарки к заболевшим коронавирусом пациентам.

Как заметил Telegram-канал "4chan", пропагандисты соврали, выдав врача Дмитрия Гаркави за пациента, к которому заглянул Путин.

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"По какому-то "волшебному" совпадению пациент, который общался с Путиным в Комунарке, оказался тоже врачом. Да не просто врачом, а кандидатом медицинских наук", – отмечается в сообщении.

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом Telegram-канал "4chan"

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом Telegram-канал "4chan"

Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом Telegram-канал "4chan"

Путин в Комунарке Пул N3

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом появились слухи о самоизоляции президента Владимира Путина в Валдайской резиденции. Туда он якобы переехал с семьей и работает удаленно.

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