Путина подловили на вранье с визитом к больным коронавирусом. Фотофакт

Глава России Владимир Путин обманул россиян с визитом в больницу Коммунарки к заболевшим коронавирусом пациентам.
Как заметил Telegram-канал "4chan", пропагандисты соврали, выдав врача Дмитрия Гаркави за пациента, к которому заглянул Путин.
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"По какому-то "волшебному" совпадению пациент, который общался с Путиным в Комунарке, оказался тоже врачом. Да не просто врачом, а кандидатом медицинских наук", – отмечается в сообщении.
Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом
Telegram-канал "4chan"
Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом
Telegram-канал "4chan"
Дмитрий Гаркави оказался врачом, а не пациентом
Telegram-канал "4chan"
Путин в Комунарке
Пул N3
Как сообщал OBOZREVATEL, в России на фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом появились слухи о самоизоляции президента Владимира Путина в Валдайской резиденции. Туда он якобы переехал с семьей и работает удаленно.
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