Президент РФ Владимир Путин может уйти с российской и международной политики в 2022 году.

Такое мнение высказал российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он намекнул, что Путину удается выглядеть лучше с помощью "телевидения и препаратов".

"Мои источники абсолютно надежны в том, что касается обстоятельств непреодолимой силы. Телевидение и некоторые препараты позволяют человеку выглядеть гораздо лучше по сравнению с реальным состоянием. Но все то, что я говорил касательно обстоятельств непреодолимой силы, о том, что надо торопиться и что уже в 2022 году президента Путина не будет в российской и международной политике, – все это остается в силе", – сказал он.

Соловей также подчеркнул, что старается не использовать выражение "смертельно болен" относительно российского президента, вместо него говорит – "личные обстоятельства непреодолимой силы".

"Я не лечащий врач, у меня не было в руках анализов, я не держал в руках выписки. Поэтому этого я не говорю. Я использую именно ту формулировку, которую сейчас употребил, и другую использовать не буду. Еще раз: я живу в Российской Федерации и говорить те вещи, которые я решаюсь говорить, – довольно рискованно", – объяснил Соловей.

Отметим, что ранее в интервью OBOZREVATEL, Соловей также высказывал мнение, что Путин уйдет с поста президента по личным обстоятельствам, в российской публичной политике его не будет с 2022 года. Он отметил , что именно поэтому вносятся изменения в Конституцию и создается Госсовет, который может управлять страной и без президента.

В первой части интервью читайте, почему Путин поставил себе цель на 2020 год во чтобы то ни стало решить конфликт с Украиной и даже включить ее в Союзное государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным российских телеграм-каналов и некоторых СМИ, у Путина возникли серьезные проблемы со здоровьем. Некоторые пишут о том, что у российского президента рак.