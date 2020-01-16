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16 января • обновлено в 14:18
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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

Путина может заменить табуретка

3.2т

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung назвало наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Ведется много разговоров о том, что он наряду с Медведевым и Собяниным является третьим номером в списке. Я отношусь к этому достаточно скептически. Не потому, что я не представляю себе, что Дюмин может стать президентом, а по другой причине.

Президентом может стать фактически любая табуретка в Кремле, любой предмет мебели. Любой инвентарь в кремлевской администрации может быть президентом. Почему бы не Дюмин?

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Но из того, что известно об этом человеке, понятно, что это будет очень специфическое решение. Тогда нужно будет очень серьезно изменить структуру власти. При всем том, что Путин был шестеркой при Собчаке, все-таки это КГБ. А здесь что-то совсем другое.

Владимир Путин

Владимир Путин

Официальный сайт президента РФ

Это возможно. Но тогда будет нужно, чтобы он был реальным хозяином страны.

Самодержавие в России не изменится. Самодержавная власть из России уйдет только в случае прекращения существования этой страны в рамках нынешних границ. Если Россия останется в рамках нынешних границ, то самодержавие тоже останется, потому что останется империя.

Для того чтобы держать империю нужен, конечно же, другой человек.

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Когда будет изменена структура власти, когда реальным хозяином страны будет не президент, а кто-то другой – глава совета безопасности, страж конституции или кто угодно еще.

Скорее всего, Путин власть из своих рук не выпустит. А держателем кресла может быть любой.

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Тема
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Персоны
Алексей Дюмин Дмитрий Медведев Сергей Собянин Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну да из кремля ху.ло вынесут только вперед ногами, а там нет путина - нет россии.
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Mega Death
Mega Death
Такое ощущение , что всем этим Эльдманам, Яковенко, Пономаревым, Талкам и прочей либерастне, с утра одно и то же задание скидывают -написать статью про то, то и то)) И вот они, как герои соцтруда , вываливают одинаковые по смыслу статьи))
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an and
an and
Mega Death, в по смыслу в чем не согласны?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
И даже не нужно изобретать велосипед ))))) Сначала Калигула сделал его гражданином Рима, затем сенатором и, наконец, занёс в списки кандидатов на пост консула. Дион Кассий уверяет, что Калигула успел бы сделать коня консулом, если бы не был убит (59. 14). Светоний подтверждает это намерение. Кроме того, после того, как Калигула объявил себя богом, ему понадобились жрецы. Верховным жрецом для себя он являлся сам, а подчинёнными жрецами стали Клавдий, Цезония, Вителлий, Ганимед Наконец, он объявил своего коня «воплощением всех богов» и приказал его почитать. К обычной форме государственной присяги добавилось «ради благополучия и удачи Инцитата».
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