Путина могут свергнуть 5-6 человек из "ближнего круга" - Пионтковский

Сместить с поста президента Российской Федерации Владимира Путина могут 5-6 человек из числа его ближайшего окружения.

Они до сих пор не сделали этого, поскольку находятся в состоянии "когнитивного диссонанса". Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

Говоря о реальном рейтинге Путина в России, он заметил, что доверять можно только результатам закрытых опросов ФСБ. Ссылаясь на данные российского политолога Валерия Соловья, Пионтковский сообщил, что последний закрытый опрос показал уровень поддержки Путина 17%. "Это как бы ноль, потому что в России 17% всегда будут голосовать за любую власть", – заметил он.

Вместе с тем политик убежден, что 83% россиян, которые не поддерживают Путина, не пойдут на радикальные шаги по смене власти по причине отсутствия политической структуры.

"В авторитарных режимах действия может производить только близкое окружение диктатора", – сказал Пионтковский.

"Давайте рассмотрим психологию этих 5-6 человек, которые могут свергнуть Путина. У них уже нет никаких иллюзий по его поводу. Они понимают, что эта телевизионная пустышка (Владимир Путин, – Ред.) перестает работать. Почему же тогда они его не сменяют? А потому что смена этой прокладки представляет серьезную опасность для них", – пояснил он.

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По мнению оппозиционера, властной верхушке придется публично признать, что Путин не является "отцом" народа, что неизбежно приведет к дискредитации и самой верхушки.

"У них баланс страха: и оставаться с Путиным страшно, потому что всё обрушивается, он их уже не защищает от недовольства людей, и снимать его страшно, потому что это означает сразу вычеркнуть весь этот 20-летний период, дискредитировать его и тем самым дискредитировать себя. Они находятся в таком серьезном когнитивном диссонансе", – пояснил Пионтковский.

Полную версию интервью с Андреем Пионтковским скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей спрогнозировал, что Владимир Путин уйдет с поста президента в 2022 году. Его уход будет означать полное исчезновение из политики.