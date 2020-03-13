На России и в Украине активно обсуждается тема досрочных парламентских выборов. Но поскольку они находятся на разных стадиях социальной эволюции, то этот процесс имеет в них разное содержание, разную направленность и происходит в разном формате, иногда весьма забавном.

Жириновский во время него непроизвольно, но вполне адекватно отразил огромную дистанцию отделяющую Россию от Украины. Настолько адекватно, что заслуживает вслед за Львом Толстым звания "зеркала русской эволюции", поскольку революцией в РФ и не пахнет. Путин ещё в 2012 г. после стояния на Болотной заявил, что Россия лимит на революции исчерпала в ХХ веке. Медведев пошёл ещё дальше. В 2016 г. он повторил это во время визита в Магнитогорск, а в августе 2019 г. сообщил, что оказывается, и Киргизия исчерпала лимит революций, но не в ХХ, а в ХХI веке.

Владимир Путин

Обоих превзошёл Жириновский. Он при обсуждении спецпоправки в конституцию об обнулении сроков Путина высказал и обосновал идею официального преобразования РФ в олигархическую республику. Обоснование у него, как обычно, отличалось прямотой и эмоциональностью.

"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет", – восклицал Жириновский сначала на телеканале "Россия 24", а затем и в Думе. "На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть – Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны – лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства".

Де-факто Жириновский вернулся в начало ХХ в., когда в прессе Российской империи активно обсуждалась мысль: могут кухарки и сапожники управлять государством или нет. Данная тема, оказывается, всё ещё актуальна для "самого прогрессивного государства на планете".

Жириновский отнюдь не изобрёл велосипед, а лишь предложил легализовать схемы аристократической и олигархической республик, существовавшие в Священной Римской империи германской нации, в Венецианской республике и в СССР. Суть её – аристократия или олигархи из Политбюро КПСС избирают на своём закрытом собрании председателя и наделяют его презентационными функциями: поздравлять всех с Новым годом и другими праздниками, принимать верительные грамоты у иностранных послов и т.д.

В Венеции и Священной Римской империи эта схема была прозрачней, чем в СССР, в силу их классовой сущности, как выразились бы путаники марксисты. Дожа в Венеции избирали кланы патрициев, потомки семейств "отцов города". Германского императора – курфюрсты и другие имперские сословия, в разные периоды в разных пропорциях и по-разному. Генсека КПСС официально избирали делегаты от её местных организаций, а на практике – московский олигархат из партийных боссов, глав спецслужб и министерств, который делегатов отфильтровывал, чтобы не делать ещё один "съезд расстрелянных". По этой причине выборы генсека КПСС были менее прозрачными, чем выборы дожа и императора. Выборы короля в Речи Посполитой для советского общества вообще были недостижимой вершиной демократии.

Демократии для правящего класса в средневековой Италии и Германии было больше, чем в СССР, почему в итоге его и распустили на двух встречах в Беловежской Пуще и в Астане. Представители от Латвии, Литвы и Эстонии не прибыли, аргументируя это тем, что их в 1940 г. оккупировали, так что участвовать в юридическом оформлении роспуска СССР они не обязаны. Демократии для неправящих классов СССР было тоже меньше, чем для их коллег в средневековой Италии, Германии и тем более в Англии. Поэтому роспуск советской власти везде приветствовали, тогда как в отношении роспуска СССР мнения расходились. Жириновский и Путин жульничают, когда смешивают роспуск СССР и распад автократии коммунистов.

Автократия советских коммунистов эволюционировала к своему краху быстрее, чем другие автократии по трём причинам: огромности её территории, заидеологизированности и несовременности. Маленькие племенные автократии могут жить бесконечно долго, а на большие очень быстро начинает давить пространство, как показывают примеры империй Александра Македонского и Чингисхана. Марксизм как новая политическая религия стал создавать им большие проблемы и раньше, чем, например, шиитская версия ислама для автократов в Иране, пришедших к власти в результате контрреволюционного восстания. Несовременность соввласти заключалась в том, что хорошо быть племенной автократией или империей, когда вокруг только племенные демократии и средства коммуникации не развиты. Но когда соседи территориально крупные и развитые формы демократии и на планете глобализация, градус удовольствия начинает падать, сколько не обзывай их "загнивающим капиталистическим окружением".

Российская "федерация" как автократия сейчас входит в фазу эволюции, близкую к той, в которой был СССР с 1953 по 1956 г., когда после смерти Сталина начался процесс перехода от вождества к олигархической республике. Советское вождество не было чем-то особо оригинальным. Истории германского, исламского и нормандского завоеваний, как и Чингисхана, – это аналогичные примеры становления таких огромных вождеств со своими военно-романтическими периодами. Борьба тиранов и демократов с племенными ареопагами древней Греции тоже даёт похожий материал, как и завоевание восточных славян русами, об этническом происхождении которых до сих пор спорят.

Отнюдь не все вождества, низвергнув предшествующие им племенные аристократии, самодержавие или ещё что-нибудь, обязательно трансформируются в типовую монархию, живущую достаточно долго. В советском случае этого не произошло – Сталин не основал новую династию, подобно социалистическим монархиям в КНДР или в Сирии. После его смерти СССР из личностной автократии стали переделывать в закрытую олигархическую республику или говоря языком бизнеса, – в закрытое акционерное общество с выборным зиц-председателем. На языке коммунистов это звучало так: возврат к ленинским нормам коллективного (коллегиального) руководства. Когда у акционеров из политбюро КПСС возникло ощущение, что Хрущёв слишком монополизирует власть в ущерб их интересам, то его вычеркнули из списка акционеров и заменили Брежневым, который играл роль английской королевы. Так в 1964 г. олигархическая республика на практике доказала, что она уже факт, а не благое пожелание, и не допустит возврата персоналистской автократии.

После революционной волны 1991 г. РФ оказалась в типичном транзитном состоянии "военной демократии" и раннего вождества Ельцина с романтико-героическим нимбом над головой. Для РФ 1990-ые – такой же романтический период, каким для РСФСР было время с 1918 по 1927 год, когда ноябрьский переворот Троцкого провалился. Россия так и не стала персоналистской автократией, каким был сталинский СССР, ни при Ельцине, ни при Путине, и тем более не при Медведеве. Она так и осталась закрытой республикой олигархов и "чекистов", близкой по сущности к той, в которую Хрущёв трансформировал СССР.

До весны 2018 г. такая форма правления в целом устраивала весь правящий российский класс, но внешнее давление и другие факторы начинали всё больше выявлять не только её удобства, но и недостатки. В её рамках "чекистам" и олигархам становилось всё сложнее находить консенсусы по растущему числу проблем. Их непрозрачная борьба без правил "под ковром" не позволяет выявить реальное соотношение сил в пользу разных вариантов решений проблем и разрушает устоявшийся баланс интересов и полномочий.

"Чекисты", олигархи и остальные группы "глубинного государства" Суркова отнюдь не жаждут прозрачности. Однако необходимость написать хоть какие-то правила для их борьбы без правил "под ковром" стала уже той внутренней потребностью, которая и привела ко всей этой возне с поправками к конституции, воскрешения Госсовета, идее досрочных выборов в Госдуму, обнуления сроков Путина космонавткой Терешковой, назначением Медведева вечным замом Путина в Госсовете и прочей театрализованной лабуде.

При этом они ещё, как обычно, хотят одним росчерком пера решить все проблемы. Из-за этого в поправки внесли бога, предков, детей как собственность государства или как его приоритет, неделимость территории РФ и почти всё, что их беспокоит. Даже обещание платить зарплаты хотят внести. Обнуление сроков Путина тоже вписали, поскольку это вопрос совершенно непринципиальный. "Обнулить" Путина они могут в любой момент – это гораздо проще, чем было "обнулить" на пленуме Хрущёва. Проще, поскольку Хрущёв был реальной личностью, а нынешний Путин – медийный образ, созданный по мотивам новелл Пелевина.

Гораздо сложнее с Госдумой, о сроках перевыборов которой на данный момент у них нет устойчивой договорённости. Утром 10 марта "единоросс" Александр Карелин внёс в Госдуму поправку, что та может себя "обнулить" двумя третями голосов, а после обеда и беседы Путина со спикером Володиным он эту поправку "добровольно" забрал обратно. Очевидно, "глубинные" чекисты и олигархи передумали, и решили, что нельзя Госдуме позволять самой себя распускать и "обнулять", когда вздумается.

С Путиным у них нет проблем – он в нужный момент может заболеть и "обнулиться", сколько сроков не рисуй ему в конституции. Особых проблем пока вроде нет и с Госсоветом, который должен стать аналогом политбюро КПСС, и правила игры в котором сейчас прописывают где-то на "глубине". Беспокоит Госдума, поскольку она в отличие от Госсовета, структура более-менее прозрачная, и в ней толпятся журналисты, в том числе и иностранные. Эта прозрачность и система выборов в неё, пусть и кастрированная разными "фильтрами", содержит в себе элемент случайности и лёгкой непредсказуемости. Госдума может стать той площадкой, где недовольные соотношением сил в Госсовете и ещё чем-то, могут начать какую-нибудь борьбу, вроде той, которую венесуэльская оппозиция вела в парламенте с чавистами. Из-за этого Чавесу пришлось социалистический парламент с шумом распустить и придумать ещё более "социалистический" парламент с сословным представительством. В итоге в Венесуэле получилось двоевластие – два парламента, два президента и так далее.

Российские "глубинники", наученные опытом "раздвоения" у венесуэльских коллег, уже думают: как этого не допустить и вообще ничего не допустить. Но не придумали ничего умней, чем запретить Госдуме самораспускаться под разговоры о расширении её полномочий. Только на России умеют так расширять полномочия. В этой подмене слов и смыслов её власти опять обошли еврейских фарисеев, изобретших кошерную свинину. Но те произвели полезный продукт, а власти России более ста лет заняты на самом деле тем, чтобы обойти фарисеев в казуистике, а вовсе не тем, чтобы догнать и обогнать США по выпуску чего-то на душу населения.

После 22 апреля, когда нечто типа референдума одобрит непонятно что, "глубинники" выйдут на поверхность с бумагами о полномочиях Госсовета и другими действительно значимыми вещами. Настоящая процедура по преобразованию РФ в удобную для всех групп "глубинников" автократическую конструкцию символично начнётся с даты 150-летия со дня рождения Ленина, обещавшего всем демократию лучшую, чем буржуазная, и другие приятности. Его наследники опять собрались развести своих соотечественников и под шумок что-то выиграть для себя. Но они не учитывают две вещи: мир изменился и то, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду, несмотря на все исторические аналогии. Это не смог даже Троцкий, который в ноябре 1917 г. свалил социалистическое правительство Керенского, но в ноябре 1927 г. в этот же день не смог свалить советскую бюрократию Сталина. С юбилейным 9 мая в этом году тоже какая-то лажа выйдет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.