Путина пытаются "слить": бывший разведчик КГБ назвал имена

Президента России Владимира Путина якобы пытаются "слить" и устранить от власти люди из его ближайшего окружения – силового блока.

Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Юрий Швец. Запись разговора была опубликована на YouTube- канале Гордона (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Первые два имени, которые приходят на ум, – это Патрушев и Бортников", – сказал Швец. По его мнению, лидирующая роль может быть именно у Патрушева.

Отметим, Николай Патрушев является секретарем Совета безопасности Российской Федерации, а Александр Бортников – директором Федеральной службы безопасности.

"Почему эти люди? Потому что они замазаны кровью вместе с Путиным. И теперь попытаются отмыться от этого", – отметил Швец, назвав Патрушева террористом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Швец также заявил, что Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем и якобы в поездках возит с собой личный туалет.

По мнению Швеца, президенту Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с Владимиром Путиным для переговоров.