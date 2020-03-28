Эту старуху с косой звали долго, очень долго, всем миром звали. Ведь и Европа, и Америка от души целовали в десна этого дерзкого всадника Апокалипсиса, в припадке ностальгии по СССР провозгласившего: "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут!.." Теперь можно поздравить с "попадосом" всю человеческую популяцию. Сей якобы мышиный вирусняк, на поверку оказавшийся подарочком от пост-совка, умноженного на китайское раздолбайство, перевернул вверх дном весь мир, столь долго терпевший "красные" режимы, упорно изображавшие из себя прогрессивно-демократические, с элементами местного колорита.

Когда начнется разбор полета (если, конечно, будет кому его проводить), при ближайшем рассмотрении выяснится, что коронавирус – закономерный плод скрытого сотрудничества пытливых вирусологов некоторых стран, пораженных бациллой коммунизма. Это должно было произойти при легкомысленном попустительстве обмякшего политического истеблишмента Запада.

Европа уже сегодня поражена не Уханьским вирусом, а результатом его мутации, и ни один вирусолог не скажет вам со стопроцентной уверенностью, сколько мутаций возможно еще? Также никто не возьмет на себя смелость заявить, что ожидает переболевших: полное исцеление с приобретением иммунитета к конкретному штамму или же надо несколько недель, месяцев либо – лет – подождать? По математическим прикидкам, основанным на общеизвестных данных, если брать точку отсчета с 1 апреля 2020-го, США ожидает пик эпидемии через 12 недель; Италию, Испанию, Францию – через 9, Канаде лучше готовиться к основной волне в августе-сентябре. Россию ждет удар коронавирусного беспредела через 13-14 недель, и размах эпидемии будет таким же, как в Италии и Испании. Высота волны коронавирусного цунами будет прямо пропорциональна уровню пофигизма постсоветского населения, который верит либо в Бога, либо в Путина, либо только тому, что видит по телевизору. А по ящику вируса нет. На вкус он также не ощущается, не жужжит и не кусает. Не воняет и не режет глаз. И если в радиацию научил верить Чернобыль (а до него и радиация была страшилкой очкариков, обчитавшихся книг по физике), то вирус – это вообще смешной персонаж, перед угрозой которого не то что обоср*ться – и кашлянуть-то неприлично! Вот и ходят совкопитеки, бравируя друг перед другом: "Нам не страшен серый волк! Кто надел маску – тот больной на всю голову!.."

С таким подходом к серьезному вызову дикари обречены. И первые ласточки уже полетели. Сначала – забугорные отдыхающие, включая любителей Турции, Таиланда и прочих баловней Куршавеля. Следом за ними – выездные артисты. И вот уже Лев Лещенко слег с двусторонней пневмонией вместе с женой, и Игорь Николаев, и все, кто с ними контактировал – напряглись до невозможности. И в правительстве отдельные товарищи тоже слегли. Но стойкий Песков шевелит усами, перебарывая приступ кашля: "По факту, коронавирусной эпидемии в России нет!" Её и не будет без отдельного приказа Путина. А приказ подпишется после того, как удушливый сухой кашель схватит за горло самого карлика.

Пацана, замахнувшегося на пожизненное царство, душит страх. Ибо ссыкотно вводить военное положение и комендантский час в Москве. Ведь еще даже Конституция не изнасилована как следует, еще не возведено пацанство на вечное царство, и на верность пахан-государю никто не присягал. Военные – люди грубые и конкретные. Пока ты переставляешь генералов на паркете – ты банкуешь, но как только вынужден становиться в положение зависимого – вероятность переворота возрастает в несколько раз. Путин привык унижать армию, ставя во главе то вора-мебельщика Сердюкова, то – ни дня не служившего псевдо-генерала Шойгу. А еще он привык регулярно прореживать ряды генералов, пачками увольняя подозрительных вояк. А ну как сговорятся и оформят импичмент одним ударом табакерки? Но чертов коронавирус поставил хитрого "пацаря" в унизительное положение: теперь он вынужден ждать милости от судьбы и молиться, расшибая иконы с удвоенной силой. Лишь бы не свергли свои и не наказали чужие…

А по стране ходят слухи, подстегиваемые вирусовыми видео: вот сотни автобусов с солдатами едут на Москву, а вот грузовики и БТРы продвигаются к столице. И население начинает подозревать: линии фронта не будет, в тылу отсидеться не получится, и, если начнется заварушка – закатают всех. Во имя мира и здоровья закатают.

Потом, спустя какое-то время, когда мир откашляется и придет в себя – этим сбрендившим режимам, как рудиментам человечества, будет предъявлен счет. Неизбежно закончится распиаренное "китайское чудо", и Китай страшно поплатится за Уханьский эксперимент. Просто никто не захочет на токсичной территории собирать "Айфоны" и шить джинсы. Поэтому производство вернется на исконные территории: немецкие бренды вернут производство в Германию, итальянские – в Италию, американские – в США. России в этом плане проще: у нее нет производства и технологий, за исключением военных разработок, доставшихся от СССР. И чуда у нее никакого не было, а был Путин, которого скоро признают одним сплошным разочарованием. Но это если его сожрет коронавирус. Или расстреляют военные. Или растерзает толпа. Или он просто сдохнет.

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