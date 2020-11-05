Из РФ сплошным потоком идет информация о том, что все-таки Путина будут менять, возможно, на дочку, а может быть, все переиграется как-то иначе и все зависит от того, в какой кондиции будет находиться Путин в момент передачи власти. Нет, оно конечно, хотелось бы видеть его в одной кондиции, когда его выносят вперед ногами. Но как говорят, очень трудно найти чистый белый или чисто черный цвет, так и с этим. Там тоже есть множество оттенков серого.

В общем, речь идет о том, что Путин серьезно сдает по линии здоровья и сейчас хоть как-то держится на препаратах. Его почти безвылазное сидение в бункере как раз этим и обусловлено. Последняя версия его проблемы со здоровьем, которая до нас дошла, называется "Болезнь Паркинсона". Здесь мы не станем погружаться в медицинские аспекты этого недуга, но просто заметим, что это возрастное и необратимое заболевание, связанное с деградацией определенных участков головного мозга.

Фокус этого заболевания в том, что современная медицина способна только притормозить развитие этого заболевания и то – не очень надежно. Кроме неприятных внешних эффектов, которые нельзя скрыть от публики, эта болезнь еще и необратимо меняет психику. А это значит, что в какой-то момент деда нельзя будет даже предъявлять публике, как Леонида Ильича. Кроме того, никто не может сказать наверняка, когда наступит момент, когда "Путин сломался, несите следующего".

Именно поэтому готовность для обряда передачи власти должна быть достигнута в самое ближайшее время. Ведь если он время от времени будет появляться в Сенате в качестве сенатора, это уже никому не будет интересно, как не интересно и то, как у нас в Раде прямо в сессионном зале дуют кокс или заказывают шлюх.

Косвенным подтверждением именно такого развития ситуации служит беспрецедентная утрата контроля Кремля над действиями правительства, а оно действует явно – так себе. Это видно по различным внешним признакам, но самым показательным является совокупность его действий, которая отмечается российской прессой.

"Система государственного управления в России продолжает катиться в хаос. Высшие чиновники правительства игнорируют поручения, которые на ежедневной основе дает президент Владимир Путин. Из 2836 поручений, которые находились на контроле кабмина на середину октября, почти две трети (64%) не были исполнены в срок".

Вдумаемся, правительство не направляет свои возражения, не пытается как-то скорректировать то, что распорядился сделать Путин, как это было раньше, а просто игнорирует две трети того, что им поручил сделать старый маразматик. Они просто на это не обращают внимания. И заметим, никакого "Новичка", полония в чае или более брутальных способов обращения внимания на то, что поручает шеф, нету в принципе. То есть, в Кремле сейчас настолько заняты другими вопросами, что на такие вопиющие фокусы правительства никто и никак не реагирует и оно действует на свой вкус.

Говорят, что на закрытом заседании правительства, состоявшегося 22 октября, премьер Мишустин резко поставил на вид министрам, что они несут личную ответственность за исполнение распоряжений Путина. Но вот другие источники говорят о том, что на Олимпе сейчас действительно не до правительства, но вот если, а вернее – когда власть переменится, то за этот бардак действительно открутят головы.

И, согласно информации "изнутри", сейчас даже известно, чьи именно головы полетят: самого Мишустина, Набиулиной и Силуанова. То есть лиц, ответственных за финансово-экономический блок, и премьеру об этом уже сообщили. Потому он и пытался повлиять на министров, но они – тоже в курсе, кто идет под нож и делают свое.

В общем, не так страшен черт. Просто жалко, что в такое время, у нашего руля оказалось что попало, которое не в силах воспользоваться ситуацией. Но кто его знает, как оно все будет выкладываться и кто, где окажется уже завтра.

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