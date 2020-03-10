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10 марта • обновлено в 09:35
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Путин злобно накинулся на Польшу, обвинив в сговоре с Гитлером

2.1т
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Президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу в сотрудничестве с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Глава Кремля в интервью ТАСС заявил, что поляки и немцы договорились вместе захватить и поделить Чехословакию.

"И они (Польша – Ред.) с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: "Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете – на Тешинскую область". Это прямой сговор", – сообщил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

При этом Путин пытался оправдать диктатора СССР Иосифа Сталина, который якобы не причастен к началу Второй мировой войны. При этом он назвал политиков из Европарламента "недалекими", которые приняли резолюцию, где утверждалось, что именно СССР и Германия развязали ВМВ.

"Ну, понимаете, это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий начиная с 1919–18 годов, как это все происходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин – Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции – есть. Гитлер и руководитель Польши – есть", – негодовал глава России.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин припомнил Украине долги времен СССР и потребовал денег.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вторая мировая война
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
СССР Новости России
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Серега Вий
Серега Вий
Чушь собачья рассказывает о"чуши собачьей"
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