Путин заявил о победе над печенегами: Песков оправдался. Видео

Кирилл Лютый Новости России 17:13, 12.04.2020

Спикер главы РФ Дмитрий Песков оправдался за заявление Владимира Путина о победе над печенегами и половцами, которое породило много мэмов в сети.

По словам Путина, РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то с этими народами. Тот факт, что в те времена России еще не существовало, Путина не смутил.

"Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы", – попытался оправдаться Песков.

Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL, российский поэт Орлуша в стихах высмеял "победу" Путина над печенегами.

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