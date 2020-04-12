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12 апреля • обновлено в 18:18
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Путин заявил о победе над печенегами: Песков оправдался. Видео

10.8т
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Спикер главы РФ Дмитрий Песков оправдался за заявление Владимира Путина о победе над печенегами и половцами, которое породило много мэмов в сети.

По словам Путина, РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то с этими народами. Тот факт, что в те времена России еще не существовало, Путина не смутил.

"Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы", – попытался оправдаться Песков.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL, российский поэт Орлуша в стихах высмеял "победу" Путина над печенегами.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
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Бульба Остап
Бульба Остап
При такїй клінічній картині психіатри теж рекомендують погоджуватись.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Вот только не нужно хихикать. Вот-вот )(уйло раскопает победу рузких над динозаврами, вот тогда насмеётесь...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
полную версию смотреть не пробовали,каст рю ле го ловые
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