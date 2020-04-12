Спикер главы РФ Дмитрий Песков оправдался за заявление Владимира Путина о победе над печенегами и половцами, которое породило много мэмов в сети.
По словам Путина, РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то с этими народами. Тот факт, что в те времена России еще не существовало, Путина не смутил.
"Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы", – попытался оправдаться Песков.
Владимир Путин
Песков - о том, почему Путин вспомнил печенегов и половцев: Честно вам признаюсь, что не знаю, как это объяснить. Скажу, что президент очень хорошо знает российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, с ним очень тяжело спорить на исторические темы pic.twitter.com/gYjAGOczJY— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 12, 2020
Как писал OBOZREVATEL, российский поэт Орлуша в стихах высмеял "победу" Путина над печенегами.
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