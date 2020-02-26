Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России якобы "хотят украсть победу" и призвал прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории о Второй мировой войне.

Он выступил с речью на встрече в среду, 26 февраля, с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон. Видео опубликовал на своей странице в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто-то хочет украсть у нас победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", – высказался Путин.

Путин разозлил россиян речью о Второй мировой ТАСС

Лидер России также задумал активно бороться с теми, кто говорит, что Советский Союз причастен к развязыванию Второй мировой войны. "Будет уместно это так, аккуратно, отразить и в Основном законе страны", – заключил президент.

Путин добавил, что сам неоднократно говорил о проблеме фальсификации истории, поэтому считает уместным предложение рабочей группы обратить внимание на "защиту исторической правды и недопустимость умаления значения подвига народа при защите Отечества".

Россияне речь Путину не оценили, обратив внимание, что это он пытается присвоить чужие заслуги.

"Складывается ощущение, что это вы тщательно хотите забыть", "Дед поехал, наглухо", "Путин непосредственно и персонально задействован в переписывании Истории. И победу никто не украл", "Берлин штурмовали бойцы и командиры многонациональной Советской Армии! Над рейхстагом развивался флаг Советского Союза! Путинская РФ не имеет к Победе наших отцов никакого отношения!", "Да, Владимир Владимирович, кто? Договоривайте", "Больной", "Чем гордиться? Архивы открой!", "Какое отношение имеет к великой победе человек, добивающий вымирающую страну. Лицемер и вор", – возмутились россияне.

Путин: Кто-то хочет украсть у нас Победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет pic.twitter.com/DTxOf6pfPN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковало скандальное высказывание Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий предположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

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