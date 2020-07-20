Путин заявил, что Янукович выводил деньги из Крыма: ему пожаловался экс-премьер

Глава России Владимир Путин заявил, что украинское правительство Виктора Януковича, действовавшее до 2014 года, вынуждено было больше забирать средств у Крыма, чем вкладывать в него.

По его словам, это делалось в связи с "тяжелой экономической ситуацией в Украине". Таким заявлением лидер страны, аннексировавшей полуостров, отличился в ходе общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи, передает ТАСС.

В частности, он припомнил разговор экс-премьером Украины Николаем Азаровым, у которого поинтересовался, почему "украинские власти забирают у Крыма деньги". В ответ, утверждает глава РФ, он якобы услышал, что у чиновников нет выбора.

"Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером до 2014 года, когда он еще был им. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "Мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать – для того, чтобы поддержать другие регионы Украины", – вспомнил Путин.

Глава России выразил убеждение, что подобные действия "приводили полуостров в упадок". Более того, добавил, что украинское правительство "было вынуждено это делать в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране".

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный лидер крымских татар, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев уверен, что президент России Владимир Путин лично несет ответственность за пытки заключенных в аннексированном Крыму.