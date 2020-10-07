Путин заявил, что сохранил человеческие качества за годы власти

Глава России Владимир Путин считает, что за годы у власти ему якобы удалось сохранить человеческие качества.

В интервью ТАСС Путин заявил, что за годы правления РФ иногда чувствовал, что превращается "из человека в функцию", но его старые знакомые утверждают, что он "практически не поменялся".

"Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Но мне кажется, что все-таки мне это удается – сохранить такие человеческие качества", – сказал Путин.

При этом он заявил о чувстве "большого морального удовлетворения от того доверия, которое люди оказывают".

Напомним, 7 октября Путину исполнилось 68 лет. В целом он возглавляет РФ около 16 лет, и за эти годы не раз попадал в неловкие и курьезные ситуации. OBOZREVATEL предлагает вспомнить несколько самых запомнившихся из них.