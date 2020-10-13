В марте этого года, под аккомпанемент объявления мэром Москвы Сергеем Собяниным запрета москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями гражданам покидать дома, а также посещать магазины или аптеки только при крайней необходимости, президент России Владимир Путин покинул Кремль и поселился в резиденции в Ново-Огарево.

Стоит отметить, что на тот момент, когда в Москве ужесточались эпидемиологические меры, по России, официально, было зарегистрировано всего 182 новых случая заболевания COVID-19. Между тем, даже невзирая на столь незначительное количество заболевших в 140-миллионной стране, президент РФ покинул Кремль, покинул столицу и поселился в месте, которое в народе называют чуть ли неприступным бункером.

Между тем, за окном середина октября, в России ежесуточный прирост новых случаев выявленного коронавируса официально составляет около 13 тысяч, и это только начало второй волны по Российской Федерации. При этом, Владимир Путин, за все время пандемии практически не покидал свою резиденцию в Ново-Огарево, и тем более – не совершал зарубежных поездок. Хотя, его иностранные коллеги регулярно осуществляли межгосударственные поездки и проводили встречи. Фактически, для Владимира Путина его резиденция в Ново-Огарево превращается в эдакую Девичью башню, из которой он может не выбраться до конца своей жизни.

С учетом того, что у Владимира Путина крайне повышенный страх за свою жизнь, который заставил его сделать то, что в свое время не заставили сделать руководство СССР ожесточенные и непрекращающиеся бомбардировки Москвы авиацией Люфтваффе – покинуть столицу, возвращение его в Кремль видится крайне сомнительным. Ведь если 180 больных коронавирусом по России заставили его забиться под рабочий стол в Ново-Огарево, то в ближайшее время явного спада эпидемиологической активности, равно, как и появления президента России в столице, ожидать не стоит.

Таким образом, трусость Путина подтвердилась лишний раз, будучи внесенной в анналы истории, как отличительная и яркая черта робкого реваншиста, добравшегося до рычагов управления ядерной державой. Было бы смешно, если бы не было так печально.

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