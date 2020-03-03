Путин заступился за США, оправдываясь нацистской пропагандой. Видео

Президент РФ Владимир Путин заступился на США, которые в 1938 году ввели статус иноагента, в ответ на пропаганду, которую перед началом Второй мировой войны начала нацистская Германия.

Об этом глава Кремля сообщил в интервью ТАСС, оправдывая введение статуса иноагента в России.

Журналист отметил, что так клеймить людей очень похоже на то, как нацисты пришивали евреям "желтые звезды".

Владимир Путин

"Да не. При чем здесь желтые звезды… и геноцид еврейского народа? Нет, это разница большая. Значит, Соединенные Штаты Америки – это не фашистская Германия, ну не надо им лепить то... К чему они не имеют отношения. Параллель плохая, несправедливая и не имеющая отношения к действительности", – оправдывался Путин.

В итоге глава России признал, что заступился за США, но при этом указал, что в Штатах за статус иноагента предусмотрена уголовная ответственность, в РФ – административная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин разозлился во время интервью журналисту ТАСС, обсуждая вопрос статуса иноагента и протесты в РФ.

Также Путин заявил, что не против оппозиции и протестных митингов в стране, но они должны подчиняться правилам и следовать законам.

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