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3 марта • обновлено в 12:10
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Путин заступился за США, оправдываясь нацистской пропагандой. Видео

1.7т
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Президент РФ Владимир Путин заступился на США, которые в 1938 году ввели статус иноагента, в ответ на пропаганду, которую перед началом Второй мировой войны начала нацистская Германия.

Об этом глава Кремля сообщил в интервью ТАСС, оправдывая введение статуса иноагента в России.

Журналист отметил, что так клеймить людей очень похоже на то, как нацисты пришивали евреям "желтые звезды".

Владимир Путин

Владимир Путин

"Да не. При чем здесь желтые звезды… и геноцид еврейского народа? Нет, это разница большая. Значит, Соединенные Штаты Америки – это не фашистская Германия, ну не надо им лепить то... К чему они не имеют отношения. Параллель плохая, несправедливая и не имеющая отношения к действительности", – оправдывался Путин.

В итоге глава России признал, что заступился за США, но при этом указал, что в Штатах за статус иноагента предусмотрена уголовная ответственность, в РФ – административная.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин разозлился во время интервью журналисту ТАСС, обсуждая вопрос статуса иноагента и протесты в РФ.

Также Путин заявил, что не против оппозиции и протестных митингов в стране, но они должны подчиняться правилам и следовать законам.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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фил филька
фил филька
обос те чё белены объелся?) пендосы пользуются нацистской пропагандой? смари хозяева отшлепают за такие слова. по губам. куем ))
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