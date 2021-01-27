Путин "закрыл" Геленджик, когда начал строить дворец? ФСБ обвинили во лжи

Федеральную службу безопасности (ФСБ) России уличили во лжи о закрытии воздушного пространства в районе мыса Идокопас на черноморском побережье вблизи Геленджика, где построен вероятный "дворец Путина".

В силовом ведомстве заявили, что небо там закрыли для полетов в 2020 году, но официальные документы указывают, что это было сделано на 9 лет раньше. На этот факт обратил внимание российский блогер Рустем Адагамов в Facebook.

"Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности", – говорится в ответе ФСБ на запрос одного из росСМИ.

Отмечается, якобы причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы там якобы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Скриншот приказа Facebook Рустема Адагамова

"ФСБ, разумеется, лжет, т. к. бесполетная зона URP116 появилась в приказе Минтранса РФ №237 "Об установлении запретных зон" 6 сентября 2011 года. Как раз тогда, когда на мысе развернулось активное строительство дворцового комплекса", – апеллировал Адагамов.

Скриншот Facebook Рустема Адагамова

пост блогера Facebook Рустема Адагамова

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