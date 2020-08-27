Путин за рулем авто открыл "дорогу смерти" в Крыму

Глава России Владимир Путин 27 августа прибыл в аннексированный Крым, чтобы принять участие в запуске движения по построенным участкам трассы "Таврида", которую прозвали "дорогой смерти".

Он выехал из аэропорта Симферополя на Aurus. В Teelegram опубликовали видео из салона его авто (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Российский лидер, в частности, проехался по пятому этапу "Тавриды" и пообщался с рабочими. Отметим, что в Кремле эту трассу называют "главной транспортной артерией страны".

Так, протяженность "дороги смерти" составляет 258 км, она соединит Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь.

При этом в сети подчеркнули, что, освещая это событие, пропагандистские телеканалы допустили ошибку: в подписи к сюжету говорилось, что "Путин проехал по автодоильной дороге".

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Также были опубликованы видео, где российский президент в салоне Aurus общается с, возможно, представителями тех, кто реализует проект строительства трассы.

"Тот самый момент. Не знаю, кто это в очках, но за рулем у него Путин", – отметили юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как строят дорогу "Таврида" в аннексированном Россией Крыму, отметив, что этим занимаются непрофессиональные рабочие-нелегалы.