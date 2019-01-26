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Путин вздрогнул: Россию напугали военные спутники США в космосе

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Россию обеспокоил тот факт, что американские военные спутники-шпионы GSSAP якобы проводят интенсивные перемещения.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Астрокосмический научный центр в РФ. Утверждается, что российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила более 400 маневров, совершенных до 2018 года лишь одним аппаратом GSSAP из четырех.

Среди прочего, он сближался с американским спутником связи MUOS-5, у которого сломался основной двигатель.

Путин вздрогнул: Россию напугали военные спутники США в космосе

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Четыре космических аппарата GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program — Программа осведомленности ситуации на геосинхронной орбите) были запущены в 2014 и 2016 годах для слежения и инспекций за другими спутниками в интересах ВВС США. Они размещены ниже и выше геостационарной орбиты и обеспечивают "точное отслеживание и характеристики" спутников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России встревожились из-за частого появления иностранных военных самолетов. Так, за последнюю неделю (с 21 января) истребители из состава дежурных сил российской ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Обозовцы с похмелья что ли? Не напугали а вызвали настоящую истерику в Кремле. Исправьте...
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Пиндосские путники-шпионы стали активно перемещаться после успешного испытания российской противоспутниковой ракеты. Путин вздрогнул?)
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Все пиздец. Путин в панике загнал себя в угол где попал в свою же ловушку))) Рагули на секунду вынули со рта пендосский хер, но тут же, опомнившись, принялись сосать его с утроеной силой.
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