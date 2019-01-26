Путин вздрогнул: Россию напугали военные спутники США в космосе

Россию обеспокоил тот факт, что американские военные спутники-шпионы GSSAP якобы проводят интенсивные перемещения.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Астрокосмический научный центр в РФ. Утверждается, что российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила более 400 маневров, совершенных до 2018 года лишь одним аппаратом GSSAP из четырех.

Среди прочего, он сближался с американским спутником связи MUOS-5, у которого сломался основной двигатель.

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Четыре космических аппарата GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program — Программа осведомленности ситуации на геосинхронной орбите) были запущены в 2014 и 2016 годах для слежения и инспекций за другими спутниками в интересах ВВС США. Они размещены ниже и выше геостационарной орбиты и обеспечивают "точное отслеживание и характеристики" спутников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России встревожились из-за частого появления иностранных военных самолетов. Так, за последнюю неделю (с 21 января) истребители из состава дежурных сил российской ПВО два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

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