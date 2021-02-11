Путин высказался об отравлении Навального

По словам президента РФ Владимира Путина, российские врачи не нашли никаких следов ядовитых веществ в анализах оппозиционера Алексея Навального.

Об этом написал главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ в своем Telegram-канале aavst. Глава России якобы просил президента Франции Эммануэля Макрона прислать анализы, сделанные во французской лаборатории, но тот отказал.

Отказ РФ якобы получила и на свое предложение о том, чтобы российские врачи приехали во Францию.

Французские специалисты также отказались приехать с результатами анализов в Москву, сказал Путин. И уточнил: если бы "нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство", то в России немедленно открыли бы уголовное дело по расследованию отравления.

Глава РФ еще раз подчеркнул, что российские лаборатории не обнаружили никаких подтверждений отравления Навального химическим веществом.

Как сообщила "BBC News Русская служба", представитель которой также был на встрече с Путиным, президент даже на непубличном мероприятии ни разу не назвал Навального по фамилии.

Публикация Венедиктова о встрече с Путиным Telegram aavst

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