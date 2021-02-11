Путин высказался об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ ответил на единственный острый вопрос – об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Ответ опубликовал главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале aavst. Он уточнил, что сделал это с разрешения главы РФ.

Это не цитаты, но изложение близко к тексту, сказал журналист.

По словам Путина, российские врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в анализах Навального. Он якобы просил президента Франции Эммануэля Макрона прислать анализы, сделанные во французской лаборатории, но тот отказал.

Отказ РФ якобы получила и на свое предложение о том, чтобы российские врачи приехали во Францию.

Французские специалисты также отказались приехать с результатами анализов в Москву, сказал Путин. И уточнил: если бы "нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство", то в России немедленно открыли бы уголовное дело по расследованию отравления.

Глава РФ еще раз подчеркнул, что российские лаборатории не обнаружили никаких подтверждений отравления Навального химическим веществом.

Как сообщила "Русская служба BBC", представитель которой также был на встрече с Путиным, президент даже на непубличном мероприятии ни разу не назвал Навального по фамилии.

Как писал OBOZREVATEL: