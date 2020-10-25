Путин высказался о связи сына Байдена с Украиной
Глава России Владимир Путин заявил, что ничего не знает о наличии в Украине "криминальных бизнес-интересов" у сына кандидата в президенты США Джо Байдена.
По его словам, этот вопрос не касается России. Как сообщает российский "Интерфакс", об этом он сказал в интервью для одного из пропагандистских телеканалов.
"Это нас вообще не касается – это касается американцев и украинцев", – высказался Путин.
Издание же подчеркивает, что лидер РФ обратил внимание на якобы существовании в Украине как минимум одной компании, работавшей в нефтегазовой отрасли, которую Хантер Байден "фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал".
"Но я не вижу здесь никакого криминала – во всяком случае, нам об этом ничего не известно", – сказал Путин.
Отмечается, что он отказался комментировать заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Россия до сих пор платит Байдену деньги.
Тогда как на сообщения о связях вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной с Байденом, Путин заявил: "Наверное, у нее были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнерами. Есть ли в этом числе американцы – я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.
3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.
Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.
В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.
Сенат США перед выборами президента выдал отчет о том, что работа Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в правлении частной украинской газодобывающей компании Burisma создавала конфликт интересов.
Недавно СМИ обнародовали новые документы о связи Джо Байдена с украинской компанией Burisma.